«Воля, самоотдача, характер»: красноярские бизнесмены сразились в футбол

22 мая в Красноярске прошли очередные футбольные матчи пятого тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса».

В дивизионе «А» «Бриз» разгромил «Востсибнефтегаз» — 8:0, «КрайДЭО» на последней минуте вырвала победу у «Ермака» — 2:1, а «РиноСервис» отстоял героическую ничью с «КрасЦементом» — 1:1.

«Моя вторая игра на ноль в чемпионате — заслуга обороны. Нельзя сказать, что я творил какие-то чудеса. Свои мячи отбил, а большего партнёры сопернику не позволили. Несмотря на крупный счёт, хотел бы похвалить оппонентов, ребята сражались и бились до конца. Итогом первого круга доволен. Идём вровень с действующим чемпионом, постараемся побороться за первое место, „дорожники“, конечно, очень сильны, но мы показали, что с ними можно играть на равных», — поделился впечатлениями об игре Александр Шубин из команды «Бриз».

В дивизионе «В» «НордСтар» благодаря волевой победе над сборной Госслужащих — 3:1 — стал победителем первого круга, «Зенит» в сверхдраматичном поединке всё-таки одолел «Стальмонтаж» — 3:1, а «СУЭК» нанёс очередное поражение PegasFly — 6:4.

«Воля, самоотдача, характер — вот слагаемые нашей победы. Потихоньку находим свою игру, прибавляем. Естественно, есть желание попасть в призёры, иначе зачем вообще участвовать в чемпионате? Во втором круге в каждом матче будем биться за победу, а там — как получится», — рассказал игрок «СУЭК — Красноярск» Андрей Великосельский.

В дивизионе «С» «Красфарма» и «Рич Фэмили» с одинаковым счётом 5:0 переиграли «Радиосвязь» и «КГНП» соответственно, а «Эльдорадо» одержало свою первую победу, на последней секунде забив «Акватерму» — 2:1.

«Если будем и дальше так играть, всё возможно. Наша задача — одержать победы во всех матчах, тогда встреча с „Рич Фэмили“ станет золотой. „Рич Фэмили“ закономерно лидирует, и надо будет очень постараться, чтобы взять реванш за поражение в первом туре. Правда, я забежал вперёд, для начала надо обыграть остальных соперников, которые, конечно же, также будут биться за победу. У нас достаточно ровный дивизион, явного фаворита нет. Тяжело будет в каждом поединке», — подвел итог игры Вячеслав Русаков из «Красфармы».

Фото предоставлены агентством спортивных событий Fair Play