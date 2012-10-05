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«Воля, самоотдача, характер»: красноярские бизнесмены сразились в футбол
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«Воля, самоотдача, характер»: красноярские бизнесмены сразились в футбол

24 мая 9:44
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22 мая в Красноярске прошли очередные футбольные матчи пятого тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса».

В дивизионе «А» «Бриз» разгромил «Востсибнефтегаз» — 8:0, «КрайДЭО» на последней минуте вырвала победу у «Ермака» — 2:1, а «РиноСервис» отстоял героическую ничью с «КрасЦементом» — 1:1.

«Моя вторая игра на ноль в чемпионате — заслуга обороны. Нельзя сказать, что я творил какие-то чудеса. Свои мячи отбил, а большего партнёры сопернику не позволили. Несмотря на крупный счёт, хотел бы похвалить оппонентов, ребята сражались и бились до конца. Итогом первого круга доволен. Идём вровень с действующим чемпионом, постараемся побороться за первое место, „дорожники“, конечно, очень сильны, но мы показали, что с ними можно играть на равных», — поделился впечатлениями об игре Александр Шубин из команды «Бриз».

Футбольный матч пятого тура «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч пятого тура «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч пятого тура «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч пятого тура «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч пятого тура «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч пятого тура «Лиги чемпионов бизнеса»

В дивизионе «В» «НордСтар» благодаря волевой победе над сборной Госслужащих — 3:1 — стал победителем первого круга, «Зенит» в сверхдраматичном поединке всё-таки одолел «Стальмонтаж» — 3:1, а «СУЭК» нанёс очередное поражение PegasFly — 6:4.

«Воля, самоотдача, характер — вот слагаемые нашей победы. Потихоньку находим свою игру, прибавляем. Естественно, есть желание попасть в призёры, иначе зачем вообще участвовать в чемпионате? Во втором круге в каждом матче будем биться за победу, а там — как получится», — рассказал игрок «СУЭК — Красноярск» Андрей Великосельский.

В дивизионе «С» «Красфарма» и «Рич Фэмили» с одинаковым счётом 5:0 переиграли «Радиосвязь» и «КГНП» соответственно, а «Эльдорадо» одержало свою первую победу, на последней секунде забив «Акватерму» — 2:1.

«Если будем и дальше так играть, всё возможно. Наша задача — одержать победы во всех матчах, тогда встреча с „Рич Фэмили“ станет золотой. „Рич Фэмили“ закономерно лидирует, и надо будет очень постараться, чтобы взять реванш за поражение в первом туре. Правда, я забежал вперёд, для начала надо обыграть остальных соперников, которые, конечно же, также будут биться за победу. У нас достаточно ровный дивизион, явного фаворита нет. Тяжело будет в каждом поединке», — подвел итог игры Вячеслав Русаков из «Красфармы».

Фото предоставлены агентством спортивных событий Fair Play

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