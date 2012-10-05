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«Богачами» признали 8 % красноярцев
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В Красноярском крае

«Богачами» признали 8 % красноярцев

24 мая 11:51
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Красноярские статистики рассказали, как различаются доходы жителей края. Оказалось, что разница между доходами самых богатых и самых бедных красноярцев за последний год немного выросла.

По данным Красноярскстата, среднедушевой доход жителя края в 2016 году составлял 28 009,5 рубля в месяц. При этом малоимущие красноярцы в среднем получают в 3,6 раза меньше — 7720 рублей в месяц. Однако численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума за год сократилась на 10 тыс. человек, а ее доля в общей численности населения — на 0,4%.

  • 6,6 % красноярцев получает не более 7 тыс. рублей в месяц,
  • 8,7 % — от 7 до 10 тыс. рублей;
  • доход в размере от 10 до 19 тыс. рублей в месяц имеет самая большая группа — 28,5 % жителей края,
  • от 19 до 27 тыс. — 18,7 % жителей,
  • от 27 до 45 тыс. — 21,9 %.
  • Самые высокие среднедушевые доходы получает около 15 % красноярцев: от 45 до 60 тыс. рублей в месяц составляют доходы 7,5 % жителей региона,
  • свыше 60 тыс. — 8,1%.
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Самая обеспеченная группа населения оказалась богаче самой бедной в 14,2 раза (в 2015 году социальное расслоение в крае было чуть меньше — 14,1 раза).

«В 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдалась тенденция к снижению доли населения с наименьшими доходами (на 0,5 процентного пункта) и увеличению с наибольшими доходами (на 0,7 процентного пункта). Коэффициент Джини, характеризующий степень дифференциации доходов, увеличился с 0,398 в 2015 году до 0,400 в 2016 году», — заключили в Красноярскстате.

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