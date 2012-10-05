86 школьников выпустились из физико-математических классов СФУ

24 мая 86 выпускникам физико-математической школы Сибирского федерального университета в торжественной обстановке на сцене Конгресс-холла вручили свидетельства об окончании образования. Выпуск-2017 стал пятым и юбилейным выпуском ФМШ. Напомним, два первых физмат класса СФУ на базе гимназии № 13 и лицея № 7 открылись в 2011 году, с 2015 года в проект включен лицей № 6 «Перспектива». В настоящее время в шести физико-математических классах при СФУ обучаются 166 детей.

Уроки в физико-математических классах при СФУ ведут учителя общеобразовательных организаций и преподаватели СФУ по углубленным образовательным программам по физике, математике и информатике. Занятия организованы на базе школ, а один день в неделю («университетский день») школьники занимаются в учебных аудиториях и лабораториях СФУ.

Свидетельства об окончании школы 23 круглым отличникам выпуска вручила министр образовании Красноярского края Светлана Маковская. По словам министра, высокие учебные достижения выпускников ФМШ демонстрируют успешность проекта:

«Ежегодно средний балл ЕГЭ по математике, информатике и физике значительно превышает средние значения по РФ и Красноярскому краю. Приятно отметить, что около 70 % выпускников поступают в вузы Красноярска, большая часть из них, конечно, в СФУ».

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От СФУ выпускников поздравил заместитель проректора по учебной работе Андрей Лученков. По его словам, одной из главных задач будущей физико-математической школы является создание условий для школьников из глубинки для реализации одаренности

в естественных и точных науках: «С 2012 года мы ведем приём не только красноярцев, но и иногородних учащихся. И мы планируем расширяться. В будущем наши физматклассы будут преобразованы в полноценную школу-интернат, где смогут учиться не менее 400 талантливых ребят», — сказал он.

Отметим, набор в физико-математические классы ведется по итогам вступительного экзамена по физике и математике. С 1 сентября 2013 года лучшим студентам первого курса из числа выпускников ФМШ СФУ устанавливается повышенная академическая стипендия в течение первого года обучения в размере 7000 рублей ежемесячно. Финансирует проект краевой бюджет и сам СФУ — от приносящей доход деятельности.