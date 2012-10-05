Красноярских артистов отправили на гастроли без багажа и реквизита

Первые за 20 лет гастроли Красноярского музыкального театра в Туруханске прошли в экстремальном режиме, сообщили 24 мая в пресс-службе театра.

В воскресенье коллектив музыкального театра впервые за 20 лет отправился в Туруханск, чтобы представить там два спектакля. С собой артисты везли личные вещи, сценические костюмы, реквизит и даже питание на трое суток — на него потратили все суточные. В аэропорту авиакомпания NordStar приняла багаж, но до места его не доставила.

Артистов заранее предупредили о том, что из-за погоды самолет дозаправили и он перегружен, поэтому часть груза придется оставить.

«Мы были готовы снять артистов с рейса. Потому что показывать спектакли без костюмов, декораций и реквизита не имеет смысла. Однако представитель авиакомпании сказал, что вещи на борт загружены, после чего труппа улетела. Каково было наше удивление, когда мы узнали, что багаж не прилетел», — посетовала директор театра Наталья Русанова.

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Выручили артистов местные жители — они принесли в гостиницу продуктов, а администрация поселка нашла костюмы и помогла подобрать реквизит. Сейчас в театре готовят претензию к авиакомпании с требованием неустойки.

В NordStar заверили: они уже связались с руководством театра и предложили несколько вариантов решения проблемы. Как именно актерам компенсируют «экстремальные гастроли» не сообщается, но не исключено повторное выступление в Туруханске за счет авиакомпании.