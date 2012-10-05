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Глава Красноярска встретился с балетмейстером Владимиром Васильевым
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Глава Красноярска встретился с балетмейстером Владимиром Васильевым

15 мая 18:44
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Сегодня вечером в Красноярске состоится премьера спектакля по мотивам творчества Василия Шукшина «Жил человек». Его красноярскому зрителю представят артисты Государственного молодёжного ансамбля песни и танца Алтая.

Вместе с ансамблем на сцену Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина в роли ведущего выйдет народный артист СССР, балетмейстер с мировым именем Владимир Васильев, который является режиссером-постановщиком новой программы. Перед премьерой спектакля Владимир Васильев встретился с главой города Эдхамом Акбулатовым.

«Очень радостно вновь приветствовать вас на красноярской земле. Каждый ваш визит сопровождается невероятным откликом горожан. Я до сих пор нахожусь под впечатлением спектакля, который вы ставили по мотивам творчества Виктора Петровича Астафьева. А сейчас — новая постановка и вновь аншлаг. Искренне надеюсь, что горожанам понравится ваша работа, исполнение молодых талантливых артистов. Уверен, она обогатит красноярского зрителя и станет важным вкладом в развитие балетного искусства», — обратился к Васильеву Эдхам Акбулатов.

Говоря о работе над спектаклем, Владимир Васильев отметил: «Виктор Астафьев и Василий Шукшин близки тем, что каждый из них корнями врос в свою родину. Они рассказывают об этом с безмерной любовью и иногда с такой горечью, что это не может не волновать, когда читаешь произведения. В основе сюжетов нашего спектакля лежат произведения Шукшина, выбранные самими хореографами. И главное, что мы хотели добиться, — создать атмосферу, ощущение именно этого автора, выразить его язык».

Встреча с Владимиром Васильевым
Фото: пресс-служба администрации Красноярска
Владимир Васильев
Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Постановка «Жил человек» представит своеобразный калейдоскоп взглядов хореографов на творчество Василия Шукшина. Всего над созданием сцен танцевального спектакля трудились пять хореографов, лауреаты международных и российских конкурсов. Хореограф из Красноярска Дмитрий Антипов поставил для танцевального спектакля фрагмент по мотивам повести «Калина красная», хореограф из Санкт-Петербурга Юлия Бачева — сцену «Боря, Чудик, Самолет», Константин Кейхель из Санкт-Петербурга создал композицию «Охота жить», Дмитрий Залесский из Минска — сюиту «Выбираю деревню на жительство», а балетмейстер Елена Березикова поставила сцену «Праздники детства».

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Как отметил Владимир Васильев, работать с молодыми талантами — большое удовольствие: «Когда видишь, как у молодого артиста горит глаз, как он выкладывается — хочется творить, создавать новые истории, давать ребятам раскрываться». Продолжая разговор о молодых талантах, Эдхам Акбулатов рассказал артисту о проекте «Первый концерт», который реализуется в Красноярске и даёт возможность лучшим учащимся детских музыкальных школ и школ искусств представлять своё мастерство на престижных концертных площадках Красноярска.

«Это здорово! Культура — это первооснова всего. Я сейчас вспоминаю карибский кризис, холодную войну, когда никак не могли договориться. И вот — гастроли Большого театра в начале 60-х. В этот сложный период публика нас приняла. Действительно, культура объединяет всегда», — с ностальгией вспоминает Владимир Васильев.

Также в кабинете главы города прозвучали стихи в исполнении Владимира Васильева — не только всемирно известного балетмейстера, но и актёра и поэта. Поделился народный артист СССР и текущими планами: сейчас он готовит большую мастерскую по Льву Толстому. Каждый день артиста расписан буквально по минутам. После встречи с мэром Владимир Васильев отправился на финальную репетицию перед премьерой на красноярской сцене.

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«„Материал“ нашего искусства — живые люди, и при этом все разные, и к каждому нужно найти подход. Героев моих постановок я вижу в идеальном воплощении, и именно такого исполнения и добиваюсь. Поэтому я иногда не выдерживаю, вскакиваю и начинаю показывать и объяснять артистам: почему и зачем. И понимание приходит, получается точнее. Условный язык балета должен стать для зрителя безусловным — только тогда цель достигнута», — отмечает народный артист СССР Владимир Васильев.

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