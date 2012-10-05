Глава Красноярска встретился с балетмейстером Владимиром Васильевым

Сегодня вечером в Красноярске состоится премьера спектакля по мотивам творчества Василия Шукшина «Жил человек». Его красноярскому зрителю представят артисты Государственного молодёжного ансамбля песни и танца Алтая.

Вместе с ансамблем на сцену Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина в роли ведущего выйдет народный артист СССР, балетмейстер с мировым именем Владимир Васильев, который является режиссером-постановщиком новой программы. Перед премьерой спектакля Владимир Васильев встретился с главой города Эдхамом Акбулатовым.

«Очень радостно вновь приветствовать вас на красноярской земле. Каждый ваш визит сопровождается невероятным откликом горожан. Я до сих пор нахожусь под впечатлением спектакля, который вы ставили по мотивам творчества Виктора Петровича Астафьева. А сейчас — новая постановка и вновь аншлаг. Искренне надеюсь, что горожанам понравится ваша работа, исполнение молодых талантливых артистов. Уверен, она обогатит красноярского зрителя и станет важным вкладом в развитие балетного искусства», — обратился к Васильеву Эдхам Акбулатов.

Говоря о работе над спектаклем, Владимир Васильев отметил: «Виктор Астафьев и Василий Шукшин близки тем, что каждый из них корнями врос в свою родину. Они рассказывают об этом с безмерной любовью и иногда с такой горечью, что это не может не волновать, когда читаешь произведения. В основе сюжетов нашего спектакля лежат произведения Шукшина, выбранные самими хореографами. И главное, что мы хотели добиться, — создать атмосферу, ощущение именно этого автора, выразить его язык».

Постановка «Жил человек» представит своеобразный калейдоскоп взглядов хореографов на творчество Василия Шукшина. Всего над созданием сцен танцевального спектакля трудились пять хореографов, лауреаты международных и российских конкурсов. Хореограф из Красноярска Дмитрий Антипов поставил для танцевального спектакля фрагмент по мотивам повести «Калина красная», хореограф из Санкт-Петербурга Юлия Бачева — сцену «Боря, Чудик, Самолет», Константин Кейхель из Санкт-Петербурга создал композицию «Охота жить», Дмитрий Залесский из Минска — сюиту «Выбираю деревню на жительство», а балетмейстер Елена Березикова поставила сцену «Праздники детства».

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Как отметил Владимир Васильев, работать с молодыми талантами — большое удовольствие: «Когда видишь, как у молодого артиста горит глаз, как он выкладывается — хочется творить, создавать новые истории, давать ребятам раскрываться». Продолжая разговор о молодых талантах, Эдхам Акбулатов рассказал артисту о проекте «Первый концерт», который реализуется в Красноярске и даёт возможность лучшим учащимся детских музыкальных школ и школ искусств представлять своё мастерство на престижных концертных площадках Красноярска.

«Это здорово! Культура — это первооснова всего. Я сейчас вспоминаю карибский кризис, холодную войну, когда никак не могли договориться. И вот — гастроли Большого театра в начале 60-х. В этот сложный период публика нас приняла. Действительно, культура объединяет всегда», — с ностальгией вспоминает Владимир Васильев.

Также в кабинете главы города прозвучали стихи в исполнении Владимира Васильева — не только всемирно известного балетмейстера, но и актёра и поэта. Поделился народный артист СССР и текущими планами: сейчас он готовит большую мастерскую по Льву Толстому. Каждый день артиста расписан буквально по минутам. После встречи с мэром Владимир Васильев отправился на финальную репетицию перед премьерой на красноярской сцене.

«„Материал“ нашего искусства — живые люди, и при этом все разные, и к каждому нужно найти подход. Героев моих постановок я вижу в идеальном воплощении, и именно такого исполнения и добиваюсь. Поэтому я иногда не выдерживаю, вскакиваю и начинаю показывать и объяснять артистам: почему и зачем. И понимание приходит, получается точнее. Условный язык балета должен стать для зрителя безусловным — только тогда цель достигнута», — отмечает народный артист СССР Владимир Васильев.