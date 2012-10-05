В Красноярске вручили премии молодым талантам

24 мая в Красноярске состоялась торжественная церемония вручения премий молодым талантам, сообщили в пресс-службе городской администрации. Лауреаты получили награды из рук мэра Эдхама Акбулатова.

Награждение молодых талантов состоялось в творческом бизнес-центре «Пилот». В этом году лауреатами премии стали 50 юношей и девушек, добившихся успехов в образовании, в сфере культуры и искусства, в спорте, а также в научно-учебной, общественной и профессиональной деятельности.

Перед началом торжественной церемонии каждый гость смог посетить экспозицию, где лауреаты представили свои достижения. Так, ученик 10-го класса гимназии № 13 Дмитрий Егоров, лауреат премии главы города в номинации «За высокие достижения в области образования», наглядно продемонстрировал андроид-приложение — справочник с лабораторными работами по физике.

«Технологии дополненной реальности позволяют наглядно иллюстрировать материал, камера распознаёт специальный маркер. Загрузил приложение, навёл камеру на маркер, картинка-иллюстрация появляется на экране», — объясняет школьник.

Отметим, что в 2017 году премию молодым талантам вручают уже в 25-й раз. «Это очень значимая для города традиция — чествовать талантливую молодёжь. Известно, что история — это не каменные изваяния, не сооружения, не природа. История — это люди, которые преобразуют действительность. Вы уже добились большого успеха, проявили свой талант, целеустремлённость, настойчивость. Уверен, что через несколько лет красноярцы будут гордиться вашими достижениями, вы добьётесь успехов и прославите наш город», — обратился к присутствующим глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Все лауреаты получили дипломы, золотые знаки и премии в размере 70 тысяч рублей. Награды молодые таланты получали из рук мэра и почетных гостей праздника. Проекты, которыми занимаются молодые красноярцы, имеют различные направления, но все участники стремятся к одной цели — прикладывать максимум усилий, чтобы сделать Красноярск еще более комфортным и современным городом, в котором будут рождаться и реализовываться новые идеи и проекты. Несмотря на юный возраст, молодые люди принимают самое активное участие в общественной жизни, реализуют знаковые проекты.

Врач-онколог дневного хирургического стационара Красноярского онкодиспансера Елена Воронова, лауреат премии главы города в номинации «За высокие достижения в профессиональной деятельности».

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«О премии мне рассказали друзья и коллеги по работе. Я подала документы, указала свои достижения в аспирантуре, общественной и профессиональной жизни. Но больше всего я горжусь успехами в работе. Я — онколог, занимаюсь диагностикой и лечением рака кожи, заболеваний молочной железы. По опыту знаю, что пациенток маммологов более всего беспокоят психологическая и эстетическая проблемы. Как раз мы — то поколение молодых онкологов, которое пытается найти подход, позволяющий сохранить эстетику молочной железы и вылечить пациента. Горжусь тем, что это у меня получается. Могу точно сказать: это моё призвание. Свою премию я потрачу на необходимые материалы для своих исследований», — рассказала она.

Напомним, премия главы города молодым талантам вручается ежегодно, с 1993 года молодым красноярцам в возрасте от 14 до 30 лет, которые проявили себя в различных сферах деятельности и внесли свой вклад в развитие Красноярска. С момента появления премии её обладателями стали 1 100 самых активных представителей молодого поколения красноярцев, среди них хоккеист Сергей Ломанов, балетмейстер Валерий Терёшкин, олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева, актёр театра имени Пушкина Дмитрий Корявин, чемпионка мира по спортивному скалолазанию Татьяна Руйга, участник шоу «Голос. Дети» Александр Лазин, призер чемпионата мира по скелетону Никита Трегубов и многие другие.