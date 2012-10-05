Комбинат «Волна» завершил подготовку к строительному сезону

На красноярском комбинате «Волна» в рамках подготовки к «высокому» строительному сезону завершили все запланированные мероприятия ремонтной кампании, а также расширили ассортимент производимой продукции из хризотилцемента: сайдингом для малоэтажных зданий и коньковыми доборными элементами для кровли.

В цехе асбестоцементных изделий, на технологической линии СВ-1, усовершенствована система волнирования серых хризотилцементных листов профиля СЕ 51/177. С помощью дополнительных крепежных конструкций и замковых элементов обеспечивается равномерное натяжение лавсановой сетки на волнировочно-стопирующем агрегате. Это позволяет исключить появление следов от сетки на готовой продукции.

В преддверии сезона предприятие расширило линейку своей продукции — фасадных материалов для облицовки зданий на основе хризотилцемента. Помимо таких фасадов, как плиты с защитно-декоративным покрытием «Виколор» и «Красстоун», теперь комбинат «Волна» предлагает покупателям и цветной сайдинг на основе хризотилцементного плоского листа.

Технология изготовления сайдинга потребовала ввести в производственный процесс дополнительный этап, на котором выполняется распиловка большеразмерного плоского листа на полосы шириной 19 см и длиной 120, 180 или 240 см. В дальнейшем на заготовки наносится защитно-декоративное покрытие. Имея необходимое оборудование и огромный опыт изготовления кровельной и фасадной продукции, специалисты «Волны» смогут предложить клиентам сайдинг необходимого цвета и различной текстуры.

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Из новшеств, подготовленных на комбинате «Волна» для потребителей — коньковые детали для кровли. К настоящему моменту уже изготовлена серийная партия. Также в ближайшее время ассортимент фирменного магазина предприятия пополнится специализированной краской для «подкрашивания» торцов листов с защитно-декоративным покрытием «Волнаколор» и «Виколор», которые при монтаже на конкретном объекте будут распиливаться под индивидуальные размеры.