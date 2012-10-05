Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону

Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы оборудования в период «высокого» строительного сезона на Красноярском цементном заводе (ООО «Красноярский цемент», дочернее общество АО «ХК «Сибцем») провели все запланированные работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования.

В цехе «Обжиг» завершили первый этап ремонта вращающейся печи № 4 — выполнена ревизия корпуса агрегата, устранены выявленные дефекты, отремонтировано угольное отделение, система подачи топлива, шламовое хозяйство, опорные блоки и гидроупоры. Второй этап ремонта запланировали на август. Необходимые работы провели на вращающейся печи № 5: сделан капитальный ремонт посадочных мест по ходу материала левого редуктора ЦТ-2500 главного привода, обновлена футеровка в зоне спекания, в цепной зоне на участке около пяти погонных метров круглозвенные цепи заменены на овальные.

В цехе «Помол» отремонтированы цементные мельницы № 4, 5, 6 и 8, на агрегатах проведена ревизия, заменены изношенные узлы и фильтрующие элементы аспирационного оборудования. Помимо этого, на мельнице № 8 выполнена полная разборка и сборка редуктора главного привода, что поможет обеспечить безаварийную работу агрегата. На мельнице № 5 отремонтирован корпус, система дозирования, элеваторы, сепараторы, цементопровод надсилосной галереи, пневмокамерный насос и аспирационное оборудование — фильтр СФР-35 и рукавный фильтр ФРИ-70 системы дозирования.

Материалы по теме Фоторепортаж: Как в Красноярске делают цемент Красноярский завод устроил горожанам экскурсию во имя науки

В «Готовой продукции» отремонтировали линию палетирования. Специалисты заменили импортные детали и узлы, эксплуатируемые около десяти лет, на качественные российские аналоги. Параллельно реализован проект по оптимизации режима работы оборудования, что позволит повысить эффективность процесса отгрузки тарированной продукции на поддонах и МКР. Отремонтирована станция 33-Р, где происходит отгрузка навального цемента в автотранспорт.

Для совершенствования отгрузки цемента потребителям Красноярский цементный завод подготовил дополнительное складское помещение на территории «Комбината „Волна“» и подъезды к нему, провел работу по накоплению порядка 4 тыс. тонн цемента для максимально оперативной отгрузки как с существующего склада, так и с резервного.