Поддержку красноярских аграриев сочли эффективной

Поддержку агропромышленного комплекса в Красноярском крае признали эффективной. Об этом на заседании профильного комитета Законодательного Собрания сообщила заместитель министра сельского хозяйства Лариса Белецкая.
Она пояснила, что в прошлом году расходы краевого бюджета на поддержку сельского хозяйства составили 6 млрд 797 млн рублей. Более тысячи хозяйств получили господдержку, 29 из них — это крупные предприятия. Именно на долю таких хозяйств пришлось 44 % от прямых расходов, а это 2,2 млрд рублей. По итогам анализа, проведенного министерством экономического развития края, региональная программа по господдержке АПК признана эффективной.
Депутат Александр Бойченко спросил: «Интересно, а сколько хозяйств не получают господдержку?». Ответил на этот вопрос министр Леонид Шорохов: «Такие хозяйства есть, но они очень мелкие, не желающие отчитываться. Всего за последние три года в Красноярском крае количество получателей увеличилось на 30 % — до 1 100».
«Мне довелось на днях встретится с мелкими фермерами Ужурского района, — продолжила Лариса Белецкая. — Они откровенно сказали, что, несмотря на помощь из краевого бюджета, не хотят передавать данные в службу статистики, отчитываться перед государством. Им это невыгодно», — заключила она.
В итоге информацию от минсельхоза края депутаты приняли к сведению.