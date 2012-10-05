Поддержку красноярских аграриев сочли эффективной

Поддержку агропромышленного комплекса в Красноярском крае признали эффективной. Об этом на заседании профильного комитета Законодательного Собрания сообщила заместитель министра сельского хозяйства Лариса Белецкая.

Она пояснила, что в прошлом году расходы краевого бюджета на поддержку сельского хозяйства составили 6 млрд 797 млн рублей. Более тысячи хозяйств получили господдержку, 29 из них — это крупные предприятия. Именно на долю таких хозяйств пришлось 44 % от прямых расходов, а это 2,2 млрд рублей. По итогам анализа, проведенного министерством экономического развития края, региональная программа по господдержке АПК признана эффективной.

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Депутат Александр Бойченко спросил: «Интересно, а сколько хозяйств не получают господдержку?». Ответил на этот вопрос министр Леонид Шорохов: «Такие хозяйства есть, но они очень мелкие, не желающие отчитываться. Всего за последние три года в Красноярском крае количество получателей увеличилось на 30 % — до 1 100».

«Мне довелось на днях встретится с мелкими фермерами Ужурского района, — продолжила Лариса Белецкая. — Они откровенно сказали, что, несмотря на помощь из краевого бюджета, не хотят передавать данные в службу статистики, отчитываться перед государством. Им это невыгодно», — заключила она.

В итоге информацию от минсельхоза края депутаты приняли к сведению.

Бойченко Александр Владимирович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, гендиректор ОАО «Канская Табачная Фабрика»