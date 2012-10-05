Угрожавший прокурору шарыповец не добился оправдания

Красноярский краевой суд оставил без изменения приговор жителю Шарыпово, которого осудили к 2 годам поселения за угрозу применения насилия в отношении местного прокурора. Подсудимый Эдуард Шилкин вину в предъявленном обвинении так и не признал.

Напомним, в сентябре 2014 года он получил предписание демонтировать прибрежные постройки со своего земельного участка на берегу озера Большое в селе Парная и обеспечить беспрепятственный доступ к береговой полосе. Шарыповец не стал этого делать, и его оштрафовали на 3 тыс. рублей. Шарыповский межрайонный прокурор обратился в суд, который обязал мужчину исполнить предписание. В октябре 2015 года знакомый Шилкина передал прокурору, что тот якобы угрожает ему насилием.

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В доме Шилкина провели обыск и нашли 4 патрона к пистолету Макарова. Выяснилось, что мужчина нашел их в беседке на территории своего земельного участка и незаконно хранил их у себя в сейфе. Журналистам Шилкин заявил, что прокурор, которому передали угрозы, якобы сам владеет земельным участком на берегу того же озера и имеет аналогичные постройки на берегу, но не получал предписаний об их сносе.

В январе 2017 года Шарыповский городской суд приговорил Шилкина к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении. Время содержания его под стражей, с октября 2015 года по сентябрь 2016 года, зачли в срок отбытого наказания. Осужденный и его адвокат, а также потерпевший обжаловали приговор: сторона защиты просила оправдать Шилкина, а потерпевший требовал назначить максимально возможное наказание.