Женщина родила на улице, не дойдя 20 метров до роддома (видео)

Жительница Шарыпово родила во дворе роддома, до которого не смогла дойти несколько метров. Свидетелями родов стали пять случайных очевидцев, которые помогли матери и ребенку.

По данным журналистов местного телеканала «Шанс», срок родов женщине поставили на начало лета, но схватки начались значительно раньше. Почувствовав боли в животе, ранним утром женщина со своей старшей дочерью самостоятельно пошла в роддом. Рожать женщина начала в 20 метрах от родильного отделения, которое находится в Пионерном микрорайоне.

Роженица упала на колени и стала просить о помощи. Первой к ней на помощь пришла женщина-массажист, которая вела свою дочь в детский сад.

«Я увидела живот, она упала на колени, я только подставила руки и поймала ребенка. Я стою с ним и понимаю, что никого вокруг нет и в этот момент с балкона выглянула женщина, я попросила ее скинуть простыню», — рассказала местная жительница. С ее слов, когда ребенок издал первый звук, она поняла, что он живой, и стала успокаивать его старшую сестру, которая закричала: «Мама, братик!».

Затем на помощь женщинам и детям пришли другие жители дома и прохожие. Сейчас женщина и ее ребенок находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя хорошо.