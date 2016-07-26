Красноярск оказался лидером по росту цен на бензин

Красноярск вторую неделю подряд лидирует по темпу роста цен на бензин в России. Об этом сообщается в отчете Росстата. Средняя стоимость автомобильного топлива в Красноярске, по данным статистиков, составляет 35 рублей 94 копейки.

По данным статистиков, за прошедшую неделю — с 15 по 21 мая — в 42 центрах субъектов РФ отмечался рост цен на автомобильный бензин. Более всего цены на него увеличились в Красноярске — на 1,3 % и Севастополе — на 1,1 %. В Москве цены на бензин выросли на 0,2 %, в Санкт-Петербурге — на 0,4 %.

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Отметим, во вторую неделю мая Красноярск также был в числе лидеров по этому показателю. С 8 по 14 мая рост цен на бензин отмечался в 29 центрах субъектов РФ, больше всего цены увеличились в Кызыле — на 0,8 %, Горно-Алтайске, Красноярске и Чебоксарах — на 0,7 %.

Напомним, бензин в Красноярске стал активно расти в цене с 11 мая. Сегодня автомобилисты сообщили, что накануне на красноярских заправках впервые за долгое время подешевел газ — теперь он стоит не 19 рублей, а 18.