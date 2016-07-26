В Красноярске снова подскочили цены на бензин

Бензин в Красноярске продолжает дорожать — ценники на автомобильное топливо второй раз за неделю поменяла сеть АЗС «Газпромнефть», которая обычно дольше других сдерживает цены и поднимает их одной из последних.

В начале недели бензин на этих заправках подорожал на 30 копеек: АИ-95 поднялся в цене до 37,50 руб., а АИ-92 — до 34,35 руб.

Сегодня водители сообщили об очередном повышении цен на бензин на заправках этой сети: на этот раз на 50 копеек. Теперь литр АИ-92 там стоит 34,85 руб., а АИ-95 — 38 руб.

Напомним, очередная волна повышения цен на бензин началась в этом месяце. Первой цены подняла сеть заправок «25 часов»: топливо выросло в цене сразу на 50-70 копеек: АИ-92 теперь стоит 35,20 руб., а АИ-95 — 38 рублей. Затем и остальные заправки постепенно присоединились к повышению цен.