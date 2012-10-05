Красноярских любителей баскетбола пригласили на уличные игры

28 мая на площадках острова Татышев состоится открытие двенадцатого сезона турниров по уличному баскетболу на призы БК «Енисей».

«Летние турниры по стритболу, организованные Красспортом, Дирекцией спортивно-массовых мероприятий и баскетбольным клубом „Енисей“, сменив более чем за десятилетие несколько мест своей дислокации, уже давно стали традицией и долгожданным для поклонников игры событием, которое с каждым сезоном собирает всё большую аудиторию не только среди участников, но и среди зрителей и болельщиков», — рассказали в пресс-службе Главного управления по физической культуре, спорту и туризму края.

В сезоне-2017, кроме воскресных чемпионатов на острове, будут проходить пятничные турниры на левобережной набережной, а также субботние игры на ТРЦ «Планета». Любителей баскетбола в формате 3 на 3 в этом сезоне ожидают также специальные мероприятия, среди которых турниры на призы KFC, Кубок Дружбы, «Оранжевый Мяч», а также отборочные игры на Кубок и Чемпионат России, в которых красноярские команды традиционно занимают места в тройке призёров.

Открытие турнира пройдет 28 мая 16:00 на о. Татышев. Расписание игр можно посмотреть здесь.