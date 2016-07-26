«Шаманский рок и блюз»: рассекречена программа популярного тувинского фестиваля

В Туве определили дату проведения XVIII Международного фестиваля живой музыки и веры «Устуу-Хурээ-2017». Правительство республики утвердило состав организационного комитета и определило дату его проведения в этом году.

Фестиваль решили провести с 14 по 17 июля, посвятив его экологии и молодежным инициативам, под знаком которых в России и Туве проходит 2017 год. Место проведения, как и прежде, — город Чадан, пояснили в пресс-службе тувинского правительства .

Как и в предыдущие годы, ожидается не менее 300 участников — музыкантов. Кроме ведущих тувинских групп, это творческие коллективы и исполнители самых разных направлений и жанров: от фьюжн и фолка до тяжелого рока и блюза — из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Барнаула и других регионов России. Некоторые из них уже подтвердили свое участие — к примеру, московские последователи так называемого шаманского рока «Знак ветра». Организаторы заверяют, что в составе хедлайнеров фестиваля обязательно будут и «звездные» представители дальнего и ближнего зарубежья. По опыту прошлых лет, ожидается не менее 3 тысяч гостей-слушателей из регионов РФ.

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Напомним, фестиваль проводится с 1999 года, но в 2014 году существовала опасность, что он может прекратиться, так как организаторы сочли свою миссию выполненной. Но в судьбу проекта вмешались власти Тувы — глава республики Шолбан Кара-оол обратился к сообществу музыкантов, создавших фестиваль, с просьбой продолжить традицию, которая стала одним из самых узнаваемых брендов региона.