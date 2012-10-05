Оргкомитет Универсиады-2019 использует опыт студенческих игр в Алматы

Красноярске завершился дебрифинг (совещание для обмена опытом проведения игр и обсуждения основных итогов с представителями оргкомитетов будущих игр) по итогам XXVIII Всемирной зимней универсиады-2017 в Алматы с участием делегации Международной федерации студенческого спорта (FISU) и представителей Дирекции зимней универсиады из Казахстана.

Коллеги из Алматы в течение трех дней делились с представителями Исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019 года рекомендациями и экспертными мнениями по всем функциональным направлениям подготовки к Студенческим играм — «Медицинское обслуживание», «Управление объектами», «Спортивная программа», «Маркетинг» и так далее.

«Город Алматы задал красноярцам очень высокую планку касательно уровня проведения зимних Студенческих игр. Достичь его будет очень сложно, но я считаю, что с тем опытом организации международных соревнований, который есть в Красноярске, вы достигнете не только уровня Казахстана, но и сможете провести Зимнюю универсиаду в 2019 году еще качественнее. Уверен, что гости и участники этого события в Красноярске увидят не только красивые современные спортивные объекты, но и почувствуют гостеприимство сибирского народа, познакомятся с традициями и культурой. В команде, которая готовит игры в Красноярске, я вижу больших профессионалов, обладающих необходимыми знаниями и активно перенимающих полезный опыт», — отметил директор Зимних универсиад FISU Милан Августин.

По итогам работы дискуссионных площадок были сформулировали конкретные тезисы, которыми красноярцы будут руководствоваться при подготовке и проведении Зимней универсиады 2019 года. Так, в части спортивной программы отмечалась важность активной работы с FISU и международными спортивными федерациями, необходимость использования ресурсов и опыта данных организаций при подготовке к Студенческим играм в Красноярске. Кроме того, специалисты обсудили сотрудничество с всероссийскими федерациями по видам спорта, входящим в программу Зимней универсиады-2019, в вопросах гомологации трасс (тестирования и оценки трасс на соответствие требованиям), приобретения спортивного инвентаря и оборудования, проведения тестовых мероприятий.

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Эксперты высоко оценили спортивно-информационную систему, использованную на Зимней универсиаде-2017 в Алматы, которую необходимо максимально воссоздать на соревнованиях в Красноярске. В качестве удачного примера специалисты подчеркнули организацию функционирования Атлетической деревни в Казахстане. Также была отмечена идея организации каникул для школьников и студентов Казахстана, которая позволила учащимся посетить спортивные состязания.

Отдельную часть дебрифинга посвятили маркетинговой программе Зимней универсиады в Алматы. Участники обсудили наиболее эффективные инструменты привлечения партнеров и спонсоров, разобрали примеры удачных рекламных кампаний и проанализировали основные каналы распространения билетов на соревнования, которые использовались в Казахстане.

«В течение последних дней была проведена конструктивная работа по изучению опыта зарубежных коллег. Алматинцы подробно рассказали нам о подготовке и проведении зимних Студенческих игр 2017 года, начиная с механизмов взаимодействия с профильными государственными ведомствами и заканчивая предоставлением сервисных услуг для спортсменов и зрителей соревнований. Мы договорились, что команда из Казахстана и в будущем продолжит с нами сотрудничать, в том числе в рамках тестовых мероприятий. Такое плодотворное взаимодействие будет являться одним из залогов проведения Зимней универсиады-2019 на самом высоком уровне», — подчеркнул генеральный директор Исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019 года в Красноярске Максим Уразов.