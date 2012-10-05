К Универсиаде-2019 подготовят 5 тысяч волонтеров (видео)

В Красноярске 21 мая официально стартовала кампания по набору волонтеров для работы на XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года. В мероприятии, которое состоялось в Фанпарке «Бобровый лог» — объекте Студенческих игр и инвестиционном проекте генерального партнера зимней Универсиады-2019, компании «Норникель» — приняли участие около 500 человек.

Пришедших на праздник приветствовали губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, директор зимних универсиад Международной федерации студенческого спорта (FISU) Милан Августин, генеральный директор Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске Максим Уразов, генеральный директор Фанпарка «Бобровый лог» Елена Гаврилова.

«Многие гости и участники Студенческих игр именно через волонтеров будут знакомиться с Красноярском, с Россией, с нашей историей, традициями, — отметил Виктор Толоконский. — Поэтому отбор и подготовка добровольных помощников, которые должны будут владеть и иностранными языками, и знаниями об истории края, и умением оказать первую медицинскую помощь, — очень ответственное и важное дело. Кроме того, нам хочется сформировать особую энергию у волонтеров, чтобы они не просто выполняли свои функции, но и несли в себе силу нашего гостеприимства и радушия».

Затем почетные гости, в том числе делегация FISU, приехавшая в Красноярск на дебрифинг по итогам проведения XXVIII Всемирной зимней универсиады-2017 в Алматы, и будущие волонтеры присоединились к главному событию праздника — установлению рекорда по количеству людей, обнявших друг друга. Для фиксации результата Красноярск специально посетил официальный эксперт Книги рекордов России по Центральному федеральному округу Леонид Сенаторов. В итоге был зарегистрирован рекорд по самым массовым объятиям с количеством участников 438 человек.

Понаблюдать за установлением рекорда смогли с помощью видеосвязи студенты из вузов Норильска, Новосибирска, Кемерово, Архангельска и Казани, где открыты штабы Зимней универсиады-2019. Для участников мероприятия на главной сцене выступили музыкальные и танцевальные коллективы города. Хедлайнером праздничного события стал гость из Санкт-Петербурга — DJ Feel (Филипп Беликов).

«Волонтеры играют важнейшую роль в организации столь масштабных и значимых для нашей страны событий. На зимнюю Универсиаду-2019 мы предполагаем набрать и подготовить команду из 5000 добровольцев. Наша задача — отобрать людей, максимально вложиться в их образование, а для ребят — это возможность получить и знания, и эмоции. Уже сейчас конкуренция среди желающих стать волонтерами Студенческих игр впечатляет. Мы получаем очень много заявок из других городов России — все хотят стать частью такого крупного международного события, как Универсиада 2019 года. В первую очередь мы планируем отдать предпочтение жителям Красноярского края, но также ожидаем порядка 800-1000 человек из других городов. Окончательно же команда добровольцев будет сформирована к сентябрю 2018 года», — пояснил генеральный директор Исполнительной дирекции Универсиады Максим Уразов.

Для того, чтобы подать заявку на участие в Универсиаде-2019 в качестве волонтера, необходимо заполнить анкету на официальном сайте Игр: www.krsk2019.ru.