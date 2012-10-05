Для красноярских школьников провели энергоуроки

В филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» усилили работу со школьниками края: детям рассказали об опасности, которая им грозит при нарушении правил обращения с электричеством.

В преддверии долгих школьных каникул и на протяжении всего учебного года энергетики филиала проводят масштабную работу по профилактике детского электротравматизма. Специалисты «Красноярскэнерго» не только изготавливают и передают в школы, пришкольные и оздоровительные лагеря полиграфическую продукцию, разъясняющую правила безопасности, но и проводят для школьников познавательные уроки. С января по май этого года в школах Красноярского края прошло 215 занимательных уроков, а до начала летних каникул их проведут еще 650.

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Также в течение трех дней несколько тысяч красноярских школьников изучали правила электробезопасности на площадке филиала «Красноярскэнерго» на форуме «Современные системы безопасности — Антитеррор» в МВДЦ «Сибирь». Детям предлагали пройти напольную игру-бродилку, главная тема которой — электричество и правила поведения вблизи энергообъектов. По игровому полю вместо фишек ходят сами дети, бросая огромный кубик. Проходить испытания ребятам помогает корпоративный персонаж МРСК Сибири — робот Вольтик.

На этом мероприятия по профилактике несчастных случаев среди детей не заканчиваются. В День защиты детей робот Вольтик будет рассказывать о правилах в городском парке «Троя», а все лето познавательные уроки про электричество будут проходить в пришкольных и детских оздоровительных лагерях. Оставить заявку на проведение урока можно по телефону: (391) 256-68-86 или электронной почте burova_ma@kr.mrsks.ru