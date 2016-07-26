Красноярские кадеты примут участие в автопробеге в честь Победы

30 мая воспитанники красноярского кадетского корпуса им. А. И. Лебедя примут участие в автопробеге до Зеленогорска честь Дня Победы.

В автопробеге будет участвовать около 50 человек: 20 учащихся одного из лучших по учебе взводов кадетского корпуса, остальные — родители, группа сопровождения и организаторы акции.

«Этой патриотической акцией мы хотим напомнить значимость Дня Победы для всех жителей России. Кадеты — это будущие защитники Родины. Кто-то из них поступит в военные вузы, станет офицером», — рассказал организатор мероприятия Максим Фоменко.

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Автопробег «Великая Победа» стартует рано утром 30 мая в Красноярске и продлится весь день. Прибыв в Зеленогорск, кадеты посетят крупнейший музей военной техники за Уралом при спортивно-техническом центре «Витязь», возложат цветы на место падения фронтового самолета-бомбардировщика Пе-2, который разбился на территории города в 1942 году.

Также запланированы творческие выступления на тему патриотизма и Победы.