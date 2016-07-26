Трамвай на скорости протаранил вставший на его пути кроссовер (видео)

На правобережье Красноярска, на перекрестке ул. Мичурина и Павлова, иномарка заехала под трамвай. Видеозапись ДТП появилась в социальных сетях в пятницу и рассмешила горожан.

На кадрах видно, что кроссовер и трамвай ехали параллельно друг другу, но водитель «Хонды» решил повернуть налево. Он обогнал трамвай, близко подъехал к путям и остановился. В этот момент в него и врезался электротранспорт — он вытолкнул машину с путей и поехал дальше, однако потом все же затормозил.

В дорожную полицию заявки об этом ДТП не поступало — скорее всего, оно обошлось без пострадавших.

ДТП рассмешило интернет-пользователей — они подметили, что из машины вышла женщина, и набросились на нее с упреками. Комментаторов возмутила медлительность автоледи — по их мнению, она зря остановилась, хотя могла проехать перекресток без таких последствий. Нашлись и те, кого удивила «принципиальность» водителя трамвая, который хотя и имеет приоритет в движении, но мог бы и затормозить, увидев на пути препятствие. Но другие посчитали, что его водитель не мог этого сделать, так как ехал на скорости с горки.