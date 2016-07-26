Огонь уничтожил еще один трамвай в Красноярске (видео)

Утром 10 мая на правобережье Красноярска загорелся трамвай, пострадала водитель. Инцидент произошел недалеко от Предмостной площади — на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», в районе дома № 179 а.

По данным ГУ МЧС региона, пожар начался в 7:19, а спустя 13 минут его полностью ликвидировали. В ГИБДД, сотрудники которой обеспечивали безопасность дорожного движения и регулировали беспрепятственный проезд на месте ЧП, рассказали, что трамвай маршрута № 5 загорелся во время движения. Транспорт ехал в сторону КрасТЭЦ. На фотографиях видно, что пламя охватило весь салон трамвая.

«В салоне трамвая на момент возгорания находилось 10 пассажиров, которых оперативно эвакуировали. В результате тушения трамвая пострадала 40-летняя женщина-водитель. С незначительными ожоговыми травмами ее доставили в больницу. По предварительным данным, причиной возгорания трамвая явилось короткое замыкание электропроводки. В настоящее время трамвай отбуксирован, движение не затруднено», — рассказали в ГИБДД.

Напомним, один из трамваев горел в Красноярске в конце апреля. Обсуждая новый инцидент, интернет-пользователи отметили значительную степень изношенности городского парка трамваев, а другие и вовсе высказались за их отмену и расширение за счет этого дорог.