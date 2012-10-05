Субботник на Каче, тайны Хогвартса и рубка шашкой: насыщенные выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, красноярцев ждет переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем в субботу 27 мая составит 16 °C. В воскресенье температура днем достигнет 26 °C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Суббота, 27 апреля:

Спустя несколько недель после общегородского субботника активисты заметили, что берег Качи в центре города все еще покрыт мусором, поэтому начать уик-энд красноярцев приглашают на «Субботнике на Каче» (12+). Сбор участников в 11:00 около Юдинского моста, где улица Обороны пересекает Качу. Прибрать планируется набережную до детского городка на улице Конституции СССР.

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На острове Татышев в честь 100-летия принятия решения об образовании Енисейского казачьего войска проводится чемпионат Сибири по рубке шашкой (6+). Начало в 12:00.

«Центр путешественников» приглашает организованные команды от 3 до 10 человек на познавательный квест по Красноярску «Соединяя историю» (12+). Продолжительность 1,5 часа. Сбор участников в 12:00 по адресу: ул. Карла Маркса, 49. Регистрация и подробности по телефону: (391) 271-08-08.

Молодежная библиотека на Щорса организует литературный квест «Читай, страна!». Для участия необходимо собрать команду 6-8 человек в возрасте 13-18 лет и зарегистрироваться по ссылке. Победители получат подарки от партнеров мероприятия. Начало в 15:00.

В ТРК Samolet пройдет Drum&bass-фестиваль «Пиратская станция» (18+). Гостей ждет постановка Circus, наполненная атмосферой старинного гастролирующего цирка-шапито, выступления drum&bass артистов и другие сюрпризы. Начало в 22:00.

Воскресенье, 28 апреля:

Воскресенье в Красноярске открывает «Велопарад» (0+). Регистрация на праздник велодвижения начнется на площади Мира с 9:00. Будут работать сцена и фотозона. Общая протяженность маршрута составит порядка 5,5 километра. Принять участие в велопараде могут все желающие.

В 9:50 на площади Революции начнется празднование Дня пограничника (0+).

В 10:00 на Футбол-арене «Енисей» пройдет спортивный семейный фестиваль ко Дню защиты детей «Карапузы, на старт!» (0+).

В 11:30 начнется субботник с элементами соревнования в Пещерном логу в рамках акции «Экологический волонтер» (12+). Участники, собравшие больше других мусора, получат памятные подарки от Центра путешественников. Мешки для мусора и перчатки предоставляются. Место сбора: остановка «Школа глухонемых».

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В торговом комплексе «Галерея Енисей» пройдет благотворительный семейный квест «Тайны Хогвартса: День открытых дверей», где каждый может стать абитуриентом школы чародейства и волшебства, побывать на уроках и научиться настоящей магии. Начало в 12:00.

Перед рабочей неделей красноярцев приглашают в компании единомышленников отвлечься от городской суеты и полюбоваться красивыми вечерними пейзажами на прогулке по тропам Красноярского хайкинга (14+). Обязательно: налобный или ручной фонарик, одежда по погоде, удобная обувь, горячий чай/кофе, перекус, репеллент от клещей. Сбор в 18:00 на ост. «Академия биатлона». Запись по ссылке.

Во дворе Литературного музея имени В. П. Астафьева (Ленина, 66) состоится концерт «Музыка в музее», который объединит несколько поколений красноярских рок-музыкантов (14+). Участвуют группы «ХУ=ХИ», «Галия», «Кэдди пахнет деревьями», «Акустические волны» и Haifisch. Ведущий вечера, известный красноярский радиодиджей и музыкант Алекс Немченко расскажет о местной музыкальной истории — от советского периода до сегодняшнего дня. Начало в 18:00.