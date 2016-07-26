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Девятилетняя красноярка победила на первенстве Европы по хип-хопу (видео)
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Девятилетняя красноярка победила на первенстве Европы по хип-хопу (видео)

27 мая 18:34
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Девятилетняя школьница из Красноярска Екатерина Ковалёва стала победителем первенства Европы по хип-хоп-танцам — Hip Hop Unite 2017. Об этом сообщил тренер юной спортсменки Дмитрий Ковригин.

Чемпионат проходит в Карловых Варах (Чехия) с 25 по 27 мая. В нем участвует сразу несколько команд из Красноярска — «Марвел крю», «Бласт», «Черри», «Прайд» и «Умка Страйк».

Вчера, 26 мая, красноярка, представляющая команду «Умка Страйк», стала лучшей в категории Battle 1vs1 (индивидуальное противостояние, 7-12 лет).

Юная победительница
фото предоставлено Дмитрием Ковригиным
Красноярцы на соревнованиях
фото предоставлено Дмитрием Ковригиным

«У Кати это первое вступление на подобном турнире. В финале ей противостояла соперница из Голландии. Победа досталась не просто, судьи смогли вынести своё решение только после назначения дополнительных выходов», — рассказал тренер команды Дмитрий Ковригин.

Катя Ковалёва - 1 место "Hip Hop Unite 2017"

Дмитрий Ковригин

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