Девятилетняя красноярка победила на первенстве Европы по хип-хопу (видео)

Девятилетняя школьница из Красноярска Екатерина Ковалёва стала победителем первенства Европы по хип-хоп-танцам — Hip Hop Unite 2017. Об этом сообщил тренер юной спортсменки Дмитрий Ковригин.

Чемпионат проходит в Карловых Варах (Чехия) с 25 по 27 мая. В нем участвует сразу несколько команд из Красноярска — «Марвел крю», «Бласт», «Черри», «Прайд» и «Умка Страйк».

Вчера, 26 мая, красноярка, представляющая команду «Умка Страйк», стала лучшей в категории Battle 1vs1 (индивидуальное противостояние, 7-12 лет).