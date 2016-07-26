Девятилетняя красноярка победила на первенстве Европы по хип-хопу (видео)

Девятилетняя школьница из Красноярска Екатерина Ковалёва стала победителем первенства Европы по хип-хоп-танцам — Hip Hop Unite 2017. Об этом сообщил тренер юной спортсменки Дмитрий Ковригин.
Чемпионат проходит в Карловых Варах (Чехия) с 25 по 27 мая. В нем участвует сразу несколько команд из Красноярска — «Марвел крю», «Бласт», «Черри», «Прайд» и «Умка Страйк».
Вчера, 26 мая, красноярка, представляющая команду «Умка Страйк», стала лучшей в категории Battle 1vs1 (индивидуальное противостояние, 7-12 лет).
«У Кати это первое вступление на подобном турнире. В финале ей противостояла соперница из Голландии. Победа досталась не просто, судьи смогли вынести своё решение только после назначения дополнительных выходов», — рассказал тренер команды Дмитрий Ковригин.