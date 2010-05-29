Жёсткая посадка самолета оставила без света поселки на юге края

Три населенных пункта в Красноярском крае попали под отключение электроэнергии из-за жёсткой посадки легкомоторного частного самолета. ЧП произошло поздно вечером 28 мая вблизи села Лугавское Минусинского района, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В 10 часов вечера там совершил жёсткую посадку одноместный легкомоторный частный самолет, которые летел из Абакана в Шушенское. В кабине самолета находился только один человек — пилот. В результате инцидента люди и самолет не пострадали. Однако была повреждена линия электропередачи, из-за чего под отключение частично попали 3 населенных пункта — Лугавское, Знаменка и Тагарский.

Спустя чуть более часа после ЧП энергоснабжение в населенных пунктах восстановили.