СМИ сообщили о госпитализации Хворостовского в Москве

СМИ сообщили о том, что уроженца Красноярска, известного оперного певца Дмитрия Хворостовского доставили в одну из московских клиник из-за вывихнутого плеча. В своих новостях журналисты ссылались на собственные источники, однако представители певца не подтвердили информацию о его госпитализации.
Сообщалось, что певец обратился за помощью медиков после падения на концерте в Санкт-Петербурге. Хворостовскому якобы диагностировали вывих правого плечевого сустава. По сообщениям очевидцев, в больнице его сопровождал бывший детский омбудсмен Павел Астахов.
Но позже Астахов завил информагентству ТАСС, что информация, распространенная журналистами, не соответствует действительности. «Нет, он не госпитализирован», — сказал Астахов, отказавшись однако комментировать состояние певца.
Напомним, летом 2015 года у Хворостовского диагностировали опухоль головного мозга. Несмотря на лечение, он не прекращает выступления. В частности, 2 июня он должен выступить в Красноярске — ранее концерты в родном городе артиста переносили из-за состояния его здоровья.