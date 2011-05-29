СМИ сообщили о госпитализации Хворостовского в Москве

СМИ сообщили о том, что уроженца Красноярска, известного оперного певца Дмитрия Хворостовского доставили в одну из московских клиник из-за вывихнутого плеча. В своих новостях журналисты ссылались на собственные источники, однако представители певца не подтвердили информацию о его госпитализации.

Сообщалось, что певец обратился за помощью медиков после падения на концерте в Санкт-Петербурге. Хворостовскому якобы диагностировали вывих правого плечевого сустава. По сообщениям очевидцев, в больнице его сопровождал бывший детский омбудсмен Павел Астахов.

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Но позже Астахов завил информагентству ТАСС, что информация, распространенная журналистами, не соответствует действительности. «Нет, он не госпитализирован», — сказал Астахов, отказавшись однако комментировать состояние певца.

Напомним, летом 2015 года у Хворостовского диагностировали опухоль головного мозга. Несмотря на лечение, он не прекращает выступления. В частности, 2 июня он должен выступить в Красноярске — ранее концерты в родном городе артиста переносили из-за состояния его здоровья.