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Дмитрий Хворостовский все же приехал в Красноярск
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Дмитрий Хворостовский все же приехал в Красноярск

1 июня 16:11
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Известный оперный певец Дмитрий Хворостовский прибыл в Красноярск, где 2 июня даст единственный концерт. Народный артист России выступит в Большом зале Красноярской филармонии.

Напомним, из-за курса лечения от опухоли мозга концерт Хворостовского переносили несколько раз. А в конце мая в СМИ появились сообщения о том, что он попал в больницу с вывихнутым плечом. Позже его знакомые опровергли сообщение о госпитализации. Сегодня, вопреки опасениям об очередном переносе концерта, стало известно, что Хворостовский прибыл в Красноярск, уроженцем которого он является. Однако на опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, что травма руки у него все же имеется. Но она не помешает ему 2 июня выйти на красноярскую сцену.

Программа предстоящего концерта уточняется, но известно, что в ней также примет участие звезда американской оперы, тенор Стивен Костелло. Все электронные билеты на концерт уже распроданы, но несколько билетов еще есть в центральной кассе филармонии (Мира, 2Б).

Напомним, в последний раз на родине Дмитрий Хворостовский выступал в мае 2015 года в рамках гастрольного тура по стране, посвященного 70-летию Победы. Тогда его концерт собрал более 3 тыс. красноярцев.

Хворостовский Дмитрий Александрович
Хворостовский Дмитрий Александрович
Советский, российский, британский оперный певец-баритон. Народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки

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