Дмитрий Хворостовский все же приехал в Красноярск

Известный оперный певец Дмитрий Хворостовский прибыл в Красноярск, где 2 июня даст единственный концерт. Народный артист России выступит в Большом зале Красноярской филармонии.

Напомним, из-за курса лечения от опухоли мозга концерт Хворостовского переносили несколько раз. А в конце мая в СМИ появились сообщения о том, что он попал в больницу с вывихнутым плечом. Позже его знакомые опровергли сообщение о госпитализации. Сегодня, вопреки опасениям об очередном переносе концерта, стало известно, что Хворостовский прибыл в Красноярск, уроженцем которого он является. Однако на опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, что травма руки у него все же имеется. Но она не помешает ему 2 июня выйти на красноярскую сцену.

Передаем большой привет от Дмитрия Хворостовского! Он уже в Красноярске. На фото #СтивенКостелло #КонстантинОрбелян #ДмитрийХворостовский и заместитель генерального директора филармонии Люмас Станислав! Ждём всех завтра на концерте в Большом концертном зале! Публикация от Красноярская филармония (@krasfilarmoniya) Май 31 2017 в 11:27 PDT

Программа предстоящего концерта уточняется, но известно, что в ней также примет участие звезда американской оперы, тенор Стивен Костелло. Все электронные билеты на концерт уже распроданы, но несколько билетов еще есть в центральной кассе филармонии (Мира, 2Б).

Напомним, в последний раз на родине Дмитрий Хворостовский выступал в мае 2015 года в рамках гастрольного тура по стране, посвященного 70-летию Победы. Тогда его концерт собрал более 3 тыс. красноярцев.