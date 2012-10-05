Районы Красноярского края получили деньги на мусорные полигоны

Сразу четыре района Красноярского края получили средства на создание комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

Так, Енисейский и Идринский районы получили субсидии на строительство и реконструкцию полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). На это из бюджета региона выделили около 67 млн рублей. В Идринском районе средства направят на завершение строительства полигона. Объект появится в районе села Идринского. В Енисейском районе за счет краевого бюджета начнут возводить такой же полигон. Уже утверждена генеральная схема строительства и получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Сдать в эксплуатацию объект там планируют в 2019 году.

В минприроды края считают, что выход полигонов на полную проектную мощность позволит решить одну из главных проблем муниципальных образований — рост числа несанкционированных свалок.

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Отметим, в рамках программы «Обращение с отходами на территории Красноярского края» деньги также направили и на север края. 12 млн рублей на приобретение и монтаж комплексов по обезвреживанию отходов получат Кежемский и Туруханский районы. Эти комплексы соответствуют всем экологическим, санитарным и технологическим требованиям, на их использование получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Планируется, что в Туруханском районе установят стационарный комплекс, а в Кежемском районе заработает передвижное оборудование. Это позволит охватить не только территорию Кежемского, но и часть Богучанского района.