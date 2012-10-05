«Шёл, как зомби»: красноярский велосипедист-пенсионер покорил Полюс недоступности

Известный красноярский велопутешественник Владимир Черников 25 мая первым на планете покорил Полюс недоступности Евразии, который находится в труднодоступном Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Об этом сообщили в Экспедиционном центре Русского географического общества в Сибирском федеральном округе, при поддержке которого и проходило путешествие 66-летнего мужчины.

Он рассказал, что очень устал в пути и признался, что не ожидал таких сложностей.

«Я предполагал, что будет тяжело. Но не думал, что до такой степени. Вместо измеренных по GPS 90 км реально получилось более 100 — это из-за многочисленных горок, которые картой не учитываются. С бархана скатился — на дюну поднялся. Здесь они высотой с 5-7 этажный дом. На последних 10 км начались рыхлые участки. Очень пригодился прошлогодний опыт путешествий по Намибии и Камчатке. Последние 2 км шёл на автомате, как зомби. В тени +32, а на солнце — все 45. Устал страшно. 10-15 м по рыхлому песку в крутую гору и минутный отдых — пока сердце не успокоится. Слабый ветер не освежает. Постоянно сводит мышцы рук и ног, несмотря на активное потребление изотоника. Кружится голова. Наверное, я на грани переутомления. Из последних сил сделал несколько фотографий, поставил палатку, вскипятил чай. Сильно похудел: мышцы опали, кожа обвисла», — рассказал путешественник.

Добившись «ключевой цели», Черников продолжил свою уникальную экспедицию. 27 мая он вернулся в город Урумчи, чтобы пополнить запасы и выйти на связь. Далее в его планах — найти еще и так называемый «Второй Полюс недоступности Евразии», измеренный от Аравийского моря. Это в 100 километрах севернее китайского города Кульджи.

«Что чувствуют люди, испытавшие грань возможного? Я, обычно, сильную усталость. И душевный подъем! Вот сижу сейчас в неудобной позе, чтобы опять где-нибудь мышцы не свело, тыкаю в телефон и пью противный соленый чай. Но чувство чего-то огромного и значимого не проходит. После Камчатки свой рекорд восхождения на вулканы я осознал много позднее, уже дома. А здесь, на Полюсе недоступности, все оказалось рядом. Ведь это же центр, равноудаленный от океанов. Это что-то невероятное!» — признался он.