Красноярцы сообщили пароли лжеработнику банка и лишились полумиллиона рублей

Ранее судимый 34-летний мужчина получил 3 года колонии за серию телефонных мошенничеств в отношении жителей Красноярска. Для вынесения приговора его пришлось этапировать в Красноярск из другого региона.

Установлено, с помощью смс-рассылки злоумышленник отправлял на случайные номера сообщения о блокировке банковской карты. А когда ему перезванивали потерпевшие, он представлялся банковским работником и узнавал у них сведения, с помощью которых снимал с их счета деньги.

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Все это он совершал, находясь в Самаре. Для его задержания туда выехали оперативники и следователь. В ходе следствия удалось доказать вину мужчины в 17 аналогичных преступлениях на общую сумму почти 500 тысяч рублей.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК «Мошенничество». Максимальный срок, который ему грозил, — до 5 лет лишения свободы. Суд приговорил его к 3 годам в исправительной колонии строгого режима.