Известный климатолог в СФУ рассказал о рисках изменения климата

Студентам Сибирского федерального университета рассказали, как будет меняться климат в России и мире до конца 21 века. Лекцию «Естественные и антропогенные изменения климата: состояние научных знаний» прочитал известный климатолог, почетный работник охраны природы, кандидат физико-математических наук, директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

В рамках лекции студентам представили анализ естественных изменений климата в разном временном масштабе — от сотен миллионов лет до последнего столетия. Также Алексей Кокорин рассказал будущим ученым об антропогенном воздействии на климатическую систему, его последствиях на территории России за последние 40 лет и о прогнозах изменения климата до конца 21 века.

«Изменение климата — это факт, оно есть. Глобальное потепление — это потепление верхнего слоя океана. В атмосфере происходят изменения, происходят резкие скачки, чередование температуры, осадков — это тоже факт. Тренды явно выявляются, моделируются и почти со стопроцентной вероятностью эти тренды продолжатся в ближайшее десятилетие, а значит мы должны к этому приспосабливаться — уменьшать риски, уменьшать ущерб. А как — это уже вопрос экономический. Также в этом процессе есть львиная доля влияния человека: есть два наиболее сильных эффекта — небольшое, но существенное усиление парникового эффекта человеком и загрязнение атмосферы тем же человеком элементарно пылью — взвешенными частицами», — рассказал Алексей Кокорин.

Помимо прогнозов, лектор рассказал студентам и о том, как специалисты со всего мира пытаются предотвратить последствия изменений климата. В частности о международной деятельности и действиях России, о Парижской конвенции и прочем. В беседе с журналистами Алексей Кокорин также отметил, что помимо работы мировых экспертов, важный вклад в улучшение экологической ситуации в стране могут внести сами жители.

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Говоря о Красноярске и о том, как изменение климата отразится на городе, климатолог пояснил, что эффект будет небольшим, однако все же заметным, в частности на реке Енисей.

«Конечно, число опасных метеорологических и гидрометеорологических явлений будет возрастать, рост в 2-3 раза гарантирован к середине века, а будет ли рост к концу века в 5 раз — это уже вопрос. Это волны жары и волны холода. Резкое выпадение осадков, например, вместо 10 небольших дождей, у вас в Красноярске будет один-два ливня, то же самое и со снегопадами», — рассказал он.

Отметим, встречу лектора со студентами СФУ в Красноярске организовал Всемирной фонд дикой природы.