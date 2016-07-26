Воздух в Красноярске стал хуже за год

Специалисты заявили о снижении уровня загрязнения воздуха в Красноярском крае, но не в столице региона. Об этом сообщается в докладе Управления Роспотребнадзора «О состоянии санитарно- эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае в 2016 году».

Из документа следует, что уровень загрязнения атмосферного воздуха за последние годы в Красноярском крае снижается, но остается высоким по сравнению с показателями по Российской Федерации. В регионе доля проб воздуха, не соответствующих гигиеническим нормативам, в 2016 году составила 2,3 % при общероссийских показателях в 2014 — 2015 гг. на уровне 0,81...1,02 %.

«Лидерами» среди опасных веществ, показатели по которым в прошлом году были выше положенного, стали: бензапирен, свинец и его соединения, взвешенные вещества (пыль), формальдегид, фтористые газообразные соединения и другие.

Материалы по теме В Красноярске митинговали за чистое небо

По сравнению с 2015 годом установлено увеличение уровня загрязнения атмосферного воздуха в трех городах: Норильске, Красноярске, Назарово, с регистрацией менее выраженного роста — в Лесосибирске, Минусинске, Ачинске и Шарыпово.

Сложившиеся экологические условия специалисты связывают и с распространением онкозаболеваний. «При условии сохранения сложившегося уровня загрязнения атмосферного воздуха канцерогенами на протяжении предстоящих 70 лет, шанс заболеть раком у жителей городов Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск превышает верхнюю границу приемлемого риска для условий населенных мест», — сообщается в докладе.