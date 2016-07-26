«Мамы не чувствуют себя защищенными»: в Красноярске обсудили проблемы многодетных семей

В Красноярском крае, как и в России в целом, планируют улучшить положение многодетных семей. Сегодня на круглом столе многодетные матери рассказали о самых наболевших проблемах депутату Госдумы Сергею Натарову и краевым чиновникам.

В ходе обсуждения красноярские мамы сообщили, что несмотря на многочисленные меры социальной поддержки, есть и существенные проблемы, в частности недостаточные выплаты, трудности в получении жилья и земельных участков под строительство, предоставление путевок в загородные оздоровительные лагеря, получение ипотеки и ряд других. Также многодетные матери отмечали, что при любом обращении в органы исполнительной власти они получают «отписки или обещания», которые в итоге не приводят к желаемому результату.

«С каждым годом отношение к нам хуже и хуже именно со стороны власти. Вот только одна проблема: еще 10 лет назад я поднимала вопрос о диспансеризации для многодетных мам. С кем я только ни обсуждала эту тему, но в ответ — тишина. Также поднимала вопрос об удостоверениях для многодетных матерей Сейчас в крае у нас удостоверения выдают на обычном листе бумаги, что мы мамы многодетные. Это — некрасиво, мне кажется. Хотя бы на плотном картоне делали. Проблема в том, что эта справка через некоторые время, когда ты ее часто показываешь, превращается в тряпочку. Это ведь первый шаг на пути уважения к матери — вам дается удостоверение — это уже уровень социальной поддержки, а за счет таких удостоверений можно отработать хороший опыт частно-муниципального партнерства. А сейчас у нас и зоопарк платный, и музеи, и все остальное», — рассказала на круглом столе многодетная мама, председатель краевого «Клуба тройняшек» Дарья Мосунова.

Серьезно на обсуждении был поднят вопрос об отдыхе детей из многодетных семей в загородных лагерях. Мамы рассказывали, что чаще всего путевки предлагают не в летний сезон, а осенью. Кроме того, при согласии на отдых необходимо за свой счет предоставить сопровождающего, что, по словам матерей, сложно с финансовой точки зрения. «В таких случаях приходится отказываться от путевки. А иногда хочешь получить эту путевку, приходишь, а ее нет, либо отправил ребенка, а там условия ужасные — приезжает голодный», — отметили участницы круглого стола.

Говоря о жилищных условиях, многодетные матери отмечали, что с трудом берут ипотеку и практически не имеют возможности ее выплачивать. В банках же никаких специальных условий для таких семей не предлагается. Обсуждали участники встречи и проблемы с признанием жилья ветхим, отмечая, что в городе и крае достаточно много семей, которые живут в плохих условиях, однако власти часто не обращают внимания на это и не расселяют такие дома, не признавая их ветхими.

Среди проблем многодетные мамы также называли отсутствие оперативности у городских и краевых чиновников, недостаточную прозрачность тех или иных мер поддержки. Отдельной темой стало предоставление выплат, которые, по словам участников, слишком малы.

«Это не пособие, это — копейки. Я — мама семерых детей, на что жить? 538 рублей на одного ребенка, 3 216 рублей — на семерых. Если бы не лес, где я собираю травы, грибы, ягоды, и потом продаю, можно было бы говорить о том, что мы живем голодно», — отметила одна из участниц круглого стола Наталья.

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Присутствующая на круглом столе уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова также подчеркнула, что меры стимулирования рождаемости сработали в России хорошо, однако теперь необходимо создавать дальнейшую комплексную поддержку. «10 лет назад было 18 600 многодетных семей, а сейчас — 32 714. Благодаря стимулированию количество таких семей все-таки возросло. Меры сыграли свою роль на определенном этапе: те, кто хотел, — родили, а вот дальше стимулирования нет», — подчеркнула Ирина Мирошникова.

Подвел итог встречи депутат Государственной Думы Сергей Натаров:

«Мы разберемся и будем решать проблемы, обозначенные сегодня многодетными матерями Красноярска. Я обязательно буду помогать решать эти вопросы, как индивидуально, с каждой семьей, так и общие. Мы сегодня обсудили проблемы с долгами по ЖКХ, вопросы ветхого и аварийного жилья, общежитий, в которых сейчас проживают такие семьи. Сегодня банки не имеют программ для многодетных семей, потому что считают, что это очень большие риски. Здесь нам тоже вместе с исполнительной властью, банками необходимо изыскивать какие-то возможности, чтобы многодетные семьи могли участвовать в программах по улучшению жилищных условий. Это — острейшая проблема. Матери занимались семьей, рожали детей, а сегодня практически не видят защиты — это самое несправедливое, что может быть. И такую несправедливость надо исправлять».

По итогам круглого стола все предложения от многодетных семей будут сформированы в единый документ, который рассмотрят краевые власти. Некоторые предложения, которые касаются вопросов федерального уровня, рассмотрят в Госдуме РФ.

Натаров Сергей Васильевич Депутат Государственной Думы РФ VII созыва от Красноярского края (ЛДПР)