Красноярцы выиграли гранты на собственный бизнес

В Красноярском крае в ближайшее время откроется сразу 24 предприятия малого бизнеса. Жители региона представили свои проекты и получили гранты на осуществление предпринимательской деятельности, сообщили в пресс-службе Агентства труда и занятости населения.

В конкурсе участвовали 75 безработных жителей региона, желающих открыть собственное дело. Экспертная комиссия правительства края рассматривала бизнес-проекты с учетом показателей социальной направленности и экономической эффективности. В итоге победителями признали 24 проекта, все они получат по 300 тысяч рублей.

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С помощью грантов жители края откроют малые производственные предприятия, строительные организации, организации сферы услуг и другие. Например, производством стройматериалов займутся в Курагинском и Нижнеингашском районах, пиломатериалов — в Бирилюсском районе, производство продуктов питания организуют в Ермаковском, Каратузском, Краснотуранском районах. Новые предприятия создадут 70 рабочих мест.

Отметим, ежегодно около семи тысяч жителей региона получают информационно-консультационную помощь в учреждения агентства. С помощью средств краевого бюджета начинают собственное дело около 500 безработных. Как правило, они выбирают для себя производственную сферу, сферу услуг и сельское хозяйство. С начала текущего года услугой по содействию самозанятости воспользовались 3,1 тысячи жителей края. Единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела оказана более чем 200 гражданам.