В Красноярске начали готовить городской пляж

На главном красноярском пляже — на острове Отдыха — началась подготовка к летнему сезону. В ближайшие дни специалисты Управления зеленого строительства начнут завозить на пляж песок, сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства администрации Красноярска.

Сейчас пляжную зону очищают от накопившегося мусора, ремонтируют раздевалки, устанавливают урны. На этой неделе на пляж завезут песок и начнут водолазное обследование дна. После получения данных подводных обследований, дно очистят от крупногабаритного мусора, топляка, водорослей, коряг и стекла. На воде выставят буйки для определения зоны возможного купания, а с пляжа возьмут пробы воды и песка. Для проведения этой работы с представителями Роспотребнадзора заключили договор.

«Благоустройство территории пляжа будет завершено к середине июня. С этого времени официально там можно будет загорать и отдыхать, а вот купаться — только после получения результатов обследования воды. Делать пробы до того, как на улице установится погода, пригодная для купания, нет смысла, ведь состояние воды меняется, а проба и заключение специалистов должны быть свежими, иначе они недействительны. Срок обследований 5-7 дней. После выдачи заключений на пляжах будут установлены соответствующие таблички», — рассказали в пресс-службе.

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Добавим, в преддверии пляжного сезона красноярцам напоминают, что купание в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями, в том числе за пределами ограничительных знаков, запрещено. Также под запретом и прыгание в воду с мостов, пристаней, причалов, движущегося речного транспорта, иных не приспособленных для этих целей сооружений и купание в состоянии опьянения. Административный штраф за эти правонарушения для граждан составляет от 500 до 1 тысячи рублей, для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч рублей.