Красноярские уличные туалеты оказались одними из самых дешёвых в России

Красноярск оказался в середине рейтинга городов по индексу цен на общественные туалеты. Необычный рейтинг представил журнал «Русский репортер» со ссылкой на данные Росстата.

Согласно рейтингу, самые дорогие уличные туалеты находятся в Москве — 39 рублей 80 копеек (год назад в столице России эта услуга в среднем стоила 32 рубля 51 копейку), а самые дешевые — в Усть-Илимске Иркутской области — всего лишь 4 рубля 64 копейки.

Красноярск расположился примерно в середине списка — 11 рублей 49 копеек. При этом в другом городе Красноярского края, Ачинске, эта услуга стоит дороже — в среднем 13 рублей 92 копейки.

Из региональных центров самая низкая цена отмечена в Махачкале (5 рублей ровно). Этот факт и дороговизну Москвы авторы рейтинга отнесли к тем немногим показателям, которые укладываются в стандартные представления. «В остальном статистическая картина весьма неоднородна, отражая мозаичную сложность страны. Географические соседи, города-миллионники, территории-доноры или получатели субсидий — никакого намека на схожесть цен по каждой из групп», — отмечает издание.

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Добавим, дороже остальных сибирских городов по этому показателю оказался Томск — 18 рублей 61 копейка. В столице Тувы, Кызыле, поход в общественный туалет обойдется в 10 рублей, в Омске — на 24 копейки дороже, в столице Хакасии — Абакане — в 10 рублей 61 копейку, в Кемерово — 13 рублей 16 копеек. В Новосибирске за вход в туалет придется выложить 15 рублей 52 копейки.

«Интересно, что по данному индексу можно оценить доступность городской среды для местных жителей. В Москве среднемесячной зарплаты хватит только на 1854 посещений туалета, в Казани — уже почти на 2700 раз, а в Усть-Илимске — на 10 775. Так что богатые города — не обязательно самые удобные для своих жителей», — подсчитали журналисты.