Скидки до 750 тыс. рублей на новостройки предлагают Сбербанк и партнеры

С 1 по 7 июня Сбербанк совместно с партнерами проводит акцию «Зелёная неделя». Специальное предложение позволит красноярцам получить скидки до 750 тыс. рублей от застройщиков-партнеров банка.

Летом, когда многие красноярцы отправляются на отдых и не хотят тратить отпуск на решение квартирного вопроса, посещение выставок недвижимости и ипотечные распродажи, Сбербанк решил не приглашать клиентов в душный офис, предложив встретиться на интернет-площадке портала ДомКлик.

В течение недели, с 1 по 7 июня, Сбербанк проводит акцию «Зеленая неделя», в рамках которой будут действовать скидки на новостройки от застройщиков более 50 жилых комплексов Новосибирска и Красноярска в размере до 750 тысяч рублей. Чтобы получить скидку, клиенту нужно лишь связаться с застройщиком и забронировать интересующий вариант.

Подать заявку на ипотеку и узнать решение банка можно на портале «ДомКлик» в режиме онлайн. Для этого нужно зарегистрировать личный кабинет на сайте, рассчитать кредит и загрузить пакет документов. В течение двух рабочих дней после отправки заявки пользователю придет смс-уведомление о решении банка.

Под брендом «ДомКлик» выступает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка», которое входит в группу компаний Сбербанка.

Специальное предложение от партнеров-застройщиков Сбербанка действует в период с 1.06.2017 по 7.06.2017 г. (включительно) в городах Новосибирск, Красноярск и Москва.

В рамках специального предложения партнеры-застройщики предоставляют скидки на приобретение квартир в новостройках, информация о которых размещена на сайте realty.domclick.ru. Чтобы воспользоваться специальным предложением, необходимо выбрать объект недвижимости в разделе «Зеленая неделя» на сайте realty.domclick.ru, обратиться для получения информации о квартире и забронировать ее, позвонив по номеру телефона партнеру Сбербанка, указанному в описании квартиры. Скидка 750 000 рублей предоставляется застройщиком СП ОАО «Сибакадемстрой» на отдельные квартиры ЖК «Панорама» в Новосибирске. Информацию о новостройках, аккредитованных Сбербанком, предоставляет через сайт domclick.ru ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес места нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), входит в группу компаний Сбербанка. Количество квартир по специальному предложению ограничено. Сведения о новостройках носят информационный характер. Для получения актуальной информации о наличии и стоимости квартир со скидками необходимо обращаться в офис компании-застройщика по телефонам, указанным на сайте domclick.ru. ПАО «Сбербанк» (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015) выступает агентом ООО «ЦНС» на основании договора.