«Уважаем любого соперника»: красноярские бизнесмены сразились в баскетбол

28 мая в Красноярске прошли баскетбольные матчи седьмого тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса».

Как рассказали организаторы турнира, в каждом из проведенных поединков преимущество одной команды над другой было значительным. «РЖД» переиграли «Русал» — 60:50, «КрасЦемент» разгромил «КрайДЭО» — 81:45, а «СФУ» не оставил шансов «Востсибнефтегазу» — 60:23.

«Долго забить не получалось, играл на партнёров, поэтому очков набрал мало. Зато на подборах отличился. Мы полны решимости сражаться до конца. Понятно, что за первое место будет тяжело побороться. Но второе постараемся завоевать. „РЖД“ очень прибавили, думаю, именно с ними разыграем серебряные награды. Эх, если бы не поражение от „Русала“, я в нём виноват, конечно, не совладал тогда с эмоциями», — поделился впечатлениями от матча игрок «Красноярского Цемента» Артём Карелин.

«Из-за работы никак не мог принять участие в предыдущих поединках, очень рад, что на этот раз удалось выбраться. В лидерстве „СФУ“ нет ничего удивительного, у нас хорошие баскетбольные традиции. Мы уважительно относимся к любому сопернику и настраиваемся на всех одинаково, наиболее интересным из оставшихся матчей мне видится противостояние с „КрасЦементом“, постараюсь его не пропустить. Турнир очень нравится, видно, что организаторы постарались и всё сделали здорово», — подвел итог игры Владимир Колмаков из команды СФУ.

Фото предоставлены агентством спортивных событий Fair Play