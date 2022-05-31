Должник по кредиту поджег машину на глазах у приставов

В городе Белово Кемеровской области мужчина не захотел отдавать машину приставам и решил уничтожить ее — он облил салон автомобиля Lada Samara горючей жидкостью и поджег. По требованию мужчины за минуту до возгорания из машины успела выйти женщина-пристав.

Об инциденте, который произошел 30 мая около здания отдела судебных приставов, сообщило кемеровское издание Vse42.ru со ссылкой на областных следователей. 36-летний мужчина не выплачивал автокредит, поэтому банк через суд добился обращения взыскания на автомобиль. Должник попытался уговорить пристава решить вопрос без ареста машины, но получил отказ. Пока за ней ехали представители банка с эвакуатором, пристав разрешила мужчине забрать из автомобиля личные вещи, но он решился на поджог.

«Женщина села на переднее сиденье, чтобы составить осмотр транспортного средства, однако услышала звук чего-то льющегося. Обернувшись, она увидела, что мужчина из пластмассовой бутылки поливает жидкостью салон автомобиля. Затем он потребовал, чтобы пристав вышла из автомобиля, а как только она выполнила указание, задняя часть транспортного средства вспыхнула. Должник убежал, судебные приставы стали тушить огонь огнетушителями, вызвали пожарных. Приехавшие сотрудники МЧС потушили горящий автомобиль», — уточняют следователи.

В настоящее время по факту угрозы применения насилия к представителю власти проводится доследственная проверка.