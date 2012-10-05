Задолжавшему красноярцам 78 млн рублей кооперативу грозит уголовное дело

Кредитный кооператив из Санкт-Петербурга собрал с красноярцев десятки миллионов рублей и ликвидировался, сообщили 31 мая в краевой прокуратуре.

Проверка прокуратуры началась в отношении группы компаний «Сберфонд», зарегистрированной в Санкт-Петербурге, после жалобы вкладчиков ее красноярского подразделения. С 2014 по 2016 годы кредитно-потребительский кооператив «Меркурий», который располагался в здании на ул. Карла Маркса, 73а, собрал со 140 вкладчиков 61,572 млн рублей.

Чтобы вернуть средства, включая проценты, компания должна была вести предпринимательскую деятельность с привлечением занятых у вкладчиков средств, но фактически, отмечают в ведомстве, этим не занималась: вместо этого деньги сразу ушли в организацию ООО «Сберфонд» и до сих пор не вернулись владельцам.

«По состоянию на сегодняшний день кооператив имеет задолженность перед 140 физическими лицами на общую сумму 78 163 428 рублей. В настоящее время кооператив находится в стадии ликвидации», — пояснили в прокуратуре. Сейчас материалы прокурорской проверки, достаточные для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, изучают следователи.

Материалы по теме Красноярка «одолжила» мошенникам треть миллиона на открытие бизнеса

На сервисе отзывов Flamp.ru красноярцы еще в декабре предупреждали клиентов потребительского кооператива о том, что ждать выплат не стоит и нужно идти в суд. «Необходимо по максимуму подать на них заявлений в суд и прокуратуру, чем больше заявлений, тем больший общественный резонанс, и тем больше шансов хоть что-то получить», — пояснил автор сообщения. Его товарищи по несчастью уточнили: им предложили подавать заявления в Санкт-Петербурге, так как судебные заседания проходят по месту регистрации компании.