Красноярка «одолжила» мошенникам треть миллиона на открытие бизнеса

Полицейские разыскивают двух злоумышленников, которых подозревают в мошенничестве в отношении пожилой красноярки. Жертвой злоумышленников стала 82-летняя жительница Октябрьского района — она поддалась на уловку незнакомых ей аферистов.
Пострадавшая рассказала полицейским, что на улице к ней подошли двое незнакомых мужчин и попросили оказать помощь в бизнесе. Мошенники оказались находчивыми: прежде чем попросить у пенсионерки финансовой помощи, они долго и громко обсуждали между собой, где же им срочно взять деньги на открытие бизнеса. А потом как бы невзначай обратились к бабушке, пообещав отдать ей деньги через два дня и с процентами.
Они уверяли, что у них есть деньги, но они не могут ими воспользоваться из-за задержки выплат в банке. «Подозреваемые убедили пенсионерку передать им в долг 350 тысяч рублей и скрылись», — пояснили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».
В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное, ведется розыск злоумышленников.
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