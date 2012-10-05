«Наказания не будет»: в превращении деревьев в «столбы» не увидели преступления

Полиция Красноярска не нашла повода наказать в рамках Уголовного кодекса подрядчиков за превращение тополей в «столбы», сообщил 31 мая представитель экологической организации Александр Колотов.

Напомним, активист указал чиновникам мэрии на неправильную обрезку деревьев на ул. Шумяцкого, 7, и в парке «Троя» на ул. Баумана. Тополя и вязы действительно обрезались с нарушениями, что подтвердила проверка, и дело передали в полицию.

29 мая Александр Колотов получил ответ: привлекать к уголовной ответственности никого не будут, так как «событие преступления отсутствует». Общественник отметил, что в полиции ему не смогли объяснить причины отказа. До него копия постановления об отказе не дошла, а у правоохранителей «где-то потерялась».