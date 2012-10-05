СГК запустила дополнительные сервисы для удаленного обслуживания

Для удобства потребителей услуг теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения Красноярский филиал Сибирской теплосбытовой компании (входит в структуру СГК) и «КрасКом» запустили в работу дополнительные сервисы по удаленному обслуживанию потребителей.

Теперь абоненты Сибирской генерирующей компании из Красноярска, Назарово и Канска, а также потребители ООО «КрасКом» могут получить основную информацию по своему лицевому счету без личного посещения Центра обслуживания клиентов.

Для подключения к электронной рассылке отчетных документов необходимо отправить заявку на адрес call-centrestk@sibgenco.ru, в письме указать номер лицевого счета, адрес и наименование организации, адрес электронной почты. Получать документы можно и в личном кабинете клиента. Для потребителей услуг тепловой энергии интернет-сервис работает на сайте СГК, абонентам холодного водоснабжения и водоотведения сервис доступен на сайте ООО «КрасКом». Кроме этого через личный кабинет можно передавать показания индивидуальных приборов учета, оплачивать счета за потребленные услуги картами Visa и MasterCard, а также просмотреть сведения о текущих начислениях.

Для получения доступа к личному кабинету необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов. В рабочие дни с 8:00 до 20:00 на вопросы по телефону: (391) 2-579-555 готовы ответить работники call-центра Сибирской теплосбытовой компании. Для уменьшения время ожидания ответа специалиста в Красноярском филиале СТК рекомендуют обращаться в call-центр в часы наименьшей загрузки линий — после 16 часов.

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В период сбора показаний — с 20 по 25 число каждого месяца — значения приборов учета можно передать, позвонив по номеру call-центра, они принимаются на автоответчик. Этот сервис также доступен в выходные и праздничные дни круглосуточно.

Очное обслуживание потребителей Красноярского филиала СГК и ООО «КрасКом» проводится в новом офисе по адресу: Красноярск, ул. Республики, 37. Центр обслуживания работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 без обеденного перерыва.