Красноярские должники оплатили услуги ЖКХ под угрозой отключения горячей воды

Неплательщики поспешили полностью погасить задолженность за оказанные жилищно-коммунальные услуги, не желая остаться без горячего водоснабжения. Об этом свидетельствуют итоги рейда, проведенного СТК (Сибирская теплосбытовая компания, входит в структуру СГК) совместно с ООО «Заказчик ЖКУ» и управлением Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

2 мая в поселке Березовка слесари в сопровождении судебных приставов и сотрудников управляющей компании приступили к ограничению и отключению горячего водоснабжения в домах должников. В результате две квартиры неплательщиков были отключены от системы ГВС. А владельцы трех квартир погасили имеющуюся задолженность за жилищно-коммунальные услуги после предварительного предупреждения. Все должники были уведомлены о планируемом рейде за 40 дней.

Практика по снижению и исключению накопления неоплаченных счетов за потребленные ресурсы СГК ведется на плановой основе. Предыдущий рейд состоялся в конце апреля.

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Начальник отдела по работе с исполнительным производством Красноярского филиала СТК Дмитрий Меньшиков пояснил: «Доступ к ограниченным услугам возобновляется по факту полного погашения задолженности за ЖКУ. Затраты на подключение к системе горячего водоснабжения ложатся на плечи неплательщиков».

СТК принимает участие в рейдах в соответствии с агентским договором, заключенным в сентябре 2015 года. Компания осуществляет взыскание задолженности в судебном порядке и на стадии исполнительного производства. За это время принято в работу около 2 000 исполнительных документов на сумму около 75 млн рублей. Компания оказывает содействие отделу судебных приставов по Березовскому району. Благодаря совместным действиям за два года было вынесено 360 постановлений об обращении взыскания на доходы должника на общую сумму более 18 млн рублей, 189 постановлений о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств.