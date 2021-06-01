В Красноярске стало еще больше женщин-курильщиц

В Красноярском крае выросло число курящих женщин — в основном среди молодых жительниц городов. Печальную статистику озвучили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Там напомнили, что рак легких как исход длительного курения стал чаще встречаться именно среди женщин.

По данным опросов взрослого населения, в 2011-2014 годах доля курильщиков в регионе составляла 33,1-33,4 %. В 2015 году она увеличилась до 38,5 % за счет распространенности «женского курения». Доля курящих женщин росла постепенно: в 2011 году она составляла 19,8 %, в 2013 году — 23,9 %, а в 2015 году — уже 30 %, в то время как доля курящих мужчин стабильно остается на уровне 48 %.

При этом женщины гораздо реже бросают курить: в 2015 году об отказе от пагубной привычки заявили 15 % мужчин и лишь 9 % женщин.

«Курение распространено во всех возрастных группах, максимально в возрастной группе 45-54 лет (52 %), когда сформирована высокая никотиновая зависимость, и в возрастной группе 18-24 лет (51%), когда физическая зависимость еще не сформировалась. Наибольший рост доли курящих в течение последних 4 лет произошел среди городской молодежи в возрасте 18-24 лет: у молодых женщин — с 20,9 % в 2011 году до 30 % в 2015 году; у молодых мужчин — с 45,5 % до 49 %», — рассказали в пресс-службе краевого Центра медицинской профилактики.

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Рост числа курящих женщин медики связывают с появлением «тонких сигарет» с различными ароматами, которые рекламируются как «легкие» с более низким содержанием никотина.

«Однако курильщик, имеющий высокую никотиновую зависимость, все равно получит свою дозу никотина за счет выкуривания большего числа так называемых „легких“ сигарет. Исключение тонких сигарет из производства и продажи, несомненно, повлияет на тех курильщиц, которые еще не имеют высокой никотиновой зависимости, а рассматривают курение как атрибут элегантности, независимости, моды», — полагают медики.