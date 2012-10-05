В магазине арестовали парфюм знаменитых брендов

В Красноярском крае предпринимателя оштрафовали на 50 тыс. рублей за продажу поддельных духов Lacoste и D&G. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Подозрительную туалетную воду нашли во время внеплановой проверки в норильском магазине «Ной». Его владелец не соблюдал обязательные требования, предъявляемые к праву интеллектуальной собственности. В магазине продавали туалетную воду с незаконным воспроизведением чужого товарного знака — Lacoste S.A и D&G. Предприниматель не смог предоставить лицензионное соглашение с правообладателем на использование этих товарных знаков, и парфюм арестовали. О количестве изъятых духов не сообщается.

В ответ на запрос из надзорных органов импортеры парфюмерной продукции сообщили, что правообладатели этих товарных знаков не заключали договор с бизнесменом. Исследование установило, что парфюм является контрафактным.

В итоге Арбитражный суд Красноярского края оштрафовал предпринимателя на 50 тыс. рублей, а туалетную воду конфисковали. Решение суда вступило в законную силу.