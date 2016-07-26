Красноярка засудила фирму микрозаймов за незаконный штраф

Красноярска вернула через суд незаконный штраф за просроченные платежи в микрофинансовой компании, сообщила 2 июня пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.

Жительница Красноярска подала иск к микрофинансовой организации ООО «ЭкспертИнвест24» за незаконный, по ее мнению, штраф. Женщина рассказала, что взяла 6 тыс. рублей на 21 день под 2 % в день (730 % годовых), но из-за материальных сложностей сумму с процентами она смогла собрать лишь через полгода. За это в компании ей предъявили штраф — еще 64,2 тыс. рублей, который она также оплатила, но считая это неправильным, через суд решила вернуть деньги, а также получить компенсацию морального вреда.

Суд изучил условия договора и выяснил, что за несвоевременное возвращение денег она должна была заплатить куда меньше — 600 рублей, или 20 % годовых от суммы основного долга за период просрочки. Ей же предъявили «расходы, связанные с розыском», которые представители организации оценили в сумму, равную 6 % от займа за каждый из 183 дней опоздания. Представить доказательства, что на поиски женщины тратились именно такие суммы финансовая организация не смогла, поэтому суд решил, что штраф можно расценить, как «неосновательное обогащение компании».

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Ленинский районный суд обязал компанию выплатить женщине 105,9 тыс. рублей — вернуть штраф за вычетом 600 рублей неустойки, а также уплатить проценты за пользование чужими деньгами, компенсацию морального вреда и штраф за несвоевременное выполнение требований. Попытка финансистов опротестовать это решение в краевом суде ни к чему не привела — доводы о том, что женщина согласилась со всеми условиями, когда подписывала договор к рассмотрению, не приняли и оставили решение в силе.