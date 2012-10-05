Водители большегрузов поддержали акцию «Безопасный переезд»

Сегодня, 2 июня, в международный день безопасности на железнодорожных переездах, водители большегрузных автомобилей стали участниками акции Красноярской железной дороги «Безопасный переезд — Я ЗА!».

Мероприятие состоялось на железнодорожном переезде поселка Зыково в пригородной зоне Красноярска (Березовский район). Переезд расположен на пересечении Транссибирской магистрали с автомобильной трассой, ведущей в дачные поселки восточного пригорода краевого центра. В летние месяцы здесь каждые сутки проходит более 160 поездов, проезжает до 10 тысяч автомобилей.

В международный день безопасности на переездах в Зыково прибыла колонна грузовиков одного из автотранспортных предприятий Красноярска. В поддержку акции «Безопасный переезд — Я ЗА!» водители разместили на бортах своих грузовых машин плакаты, призывающие всех участников дорожного движения никогда не рисковать при пересечении железнодорожных переездов, дорожить своей жизнью, жизнью своих пассажиров и сотен пассажиров поездов.

Одновременно с этим, инспекторы Берёзовского отдела ГИБДД провели экспресс-тестирование автомобилистов на знание ПДД, а представители Красноярской железной дороги раздали листовки, напоминающие правила проезда через пути, и подарили специально разработанный автоароматизатор в виде дорожного знака «Внимание, впереди — железнодорожный переезд без шлагбаума!».

Организаторы акции надеются, что такой подарок станет для водителей символичным и они пополнят ряды автомобилистов, которые ни при каких обстоятельствах не нарушают ПДД при проезде через железнодорожный переезд.

Планируется, что в течение лета акция пройдёт на всех переездах КрасЖД с интенсивным движением поездов и автомобилей.