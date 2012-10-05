Американский эксперт отметил высокий уровень культуры производства зеленогорского ЭХЗ

Специалист американской компании QSA Global Inc. Ивин Марк Дэвид посетил зеленогорский Электрохимический завод, чтобы проверить изотопное производство и уровень технологического контроля для подготовки экспертного заключения о возможном расширении сотрудничества.

Визит состоялся в рамках заключенного в 2016 году контракта между Всерегиональным объединением «Изотоп» (официальный поставщик продукции изотопного комплекса Госкорпорации «Росатом» на международный рынок) и QSA Global Inc. на регулярные поставки дисков из иридия-191. Они служат основой для источников гамма-излучения в системах неразрушающего контроля. По контракту изготовителем изотопно-обогащенного иридия-191 стал Электрохимический завод — один из крупнейших производителей стабильных изотопов в мире. Сами диски изготавливает Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов.

Ивин Марк Дэвид, ознакомившись с изотопным производством ЭХЗ, заявил, что впечатлен применяемыми технологиями, работой специалистов завода, а также в целом производственной системой предприятия. Также он обратил внимание на высокий уровень экологичности производства, применение новых технологий по переработке и повторное использованию отработанных материалов.