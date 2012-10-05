Красноярцев позвали на битву за «Кубок мёртвых земель» (видео)

10 июня в поселке Первоманск Манского района Красноярского края состоится масштабное спортивное мероприятие — «Кубок мертвых земель».

«Кубок мёртвых земель» — это внедорожные соревнования смешанного формата, в которых участвуют автомобили различной подготовки: штатные городские и автомобили повышенной проходимости. Трасса соревнований будет состоять из нескольких спецучастков, включающих секции с использованием лебедки, фигурное вождение, скоростные участки. В соревнованиях примут участие опытные красноярские гонщики, участники таких соревнований как «Грязные игры», «Таёжкин кот», «Мужские игры».

«Центральная часть программы — зрелищные гонки по бездорожью. Трасса сложная, проложена по оврагу, заболоченному участку, лесу, так что зрелищность гарантирована. При этом площадка выбрана таким образом, чтоб зрителям с поляны было всё хорошо видно», — рассказали организаторы гонок.

Кроме автогонок, в программе заявлены авиашоу, гонки на мотоциклах и квадроциклах, а также файершоу. Для детей будут работать аниматоры. Кроме того, запланирован квест по поиску «клада». Вечером гостей ждет фейерверк и музыкально-танцевальная программа. Организаторы уточнили, что желающие смогут остаться ночевать за городом и продолжить отдых на свежем воздухе: на берегу небольшого озера организуют площадку для палаток.

9 июня стартуют заезды для участников гонок, а 10 июня 11:30 на площадку приглашают зрителей. 11 июня — церемония награждения.