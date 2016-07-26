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Дмитрий Хворостовский получил присвоенное полтора года назад звание
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Дмитрий Хворостовский получил присвоенное полтора года назад звание

3 июня 11:05
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Спустя полтора года Дмитрий Хворостовский получил знак «Почетный гражданин Красноярского края». Вручение состоялось вчера, 2 июня, во время единственного концерта, который дал прославленный баритон в Большом зале Красноярской филармонии.

В концертной программе приняли участие сводный хор Красноярского колледжа искусств имени Иванова-Радкевича и американский тенор Стивен Костелло. В исполнении Дмитрия Хворостовского прозвучали арии из опер Чайковского, Верди, Глинки, Бизе и других композиторов.

После окончания концерта состоялась церемония вручения певцу звания «Почетный гражданин Красноярского края», которое ему присвоили еще полтора года назад, в октябре 2015 года. Ленту, медаль, нагрудный знак и удостоверение, подтверждающие звание Дмитрию Хворостовскому вручил председатель Законодательного Собрания края Александр Усс, а губернатор края Виктор Толоконский поздравил знаменитого красноярца в видеообаращении — глава региона находится в Санкт-Петербурге.

«Спасибо за эту награду. За уважение и любовь! Я должен был вернуться! Потому что я всех вас люблю, потому что это мой родной город. Я должен был вернуться к вам! Мои выступления заставляют меня двигаться дальше, двигаться вперед», — поблагодарил Дмитрий Хворостовский зрителей.

Напомним, концерт Дмитрия Хворостовского несколько раз переносили из-за его болезни, за несколько дней до приезда в Красноярск он повредил руку и выступал с повязкой. Это был первый визит оперного певца с мая 2015 года, когда он приезжал в родной город в рамках гастрольного тура по стране, посвященного 70-летию Победы.

Хворостовский Дмитрий Александрович
Хворостовский Дмитрий Александрович
Советский, российский, британский оперный певец-баритон. Народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки
Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
Председатель Законодательного Собрания Красноярского края
Толоконский Виктор Александрович
Толоконский Виктор Александрович
Губернатор Красноярского края

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