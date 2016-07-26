Дмитрий Хворостовский получил присвоенное полтора года назад звание

Спустя полтора года Дмитрий Хворостовский получил знак «Почетный гражданин Красноярского края». Вручение состоялось вчера, 2 июня, во время единственного концерта, который дал прославленный баритон в Большом зале Красноярской филармонии.

В концертной программе приняли участие сводный хор Красноярского колледжа искусств имени Иванова-Радкевича и американский тенор Стивен Костелло. В исполнении Дмитрия Хворостовского прозвучали арии из опер Чайковского, Верди, Глинки, Бизе и других композиторов.

После окончания концерта состоялась церемония вручения певцу звания «Почетный гражданин Красноярского края», которое ему присвоили еще полтора года назад, в октябре 2015 года. Ленту, медаль, нагрудный знак и удостоверение, подтверждающие звание Дмитрию Хворостовскому вручил председатель Законодательного Собрания края Александр Усс, а губернатор края Виктор Толоконский поздравил знаменитого красноярца в видеообаращении — глава региона находится в Санкт-Петербурге.

Восторг мужеству и таланту!Здоровья!!!!!!!!!любви!и огромное количество концертов!!! #дмитрийхворостовский #хворостовскийвкрасноярске #хворостовскийидрузья Публикация от Анна Прохорова (@tvanna) Июн 2 2017 в 12:47 PDT

«Спасибо за эту награду. За уважение и любовь! Я должен был вернуться! Потому что я всех вас люблю, потому что это мой родной город. Я должен был вернуться к вам! Мои выступления заставляют меня двигаться дальше, двигаться вперед», — поблагодарил Дмитрий Хворостовский зрителей.

Напомним, концерт Дмитрия Хворостовского несколько раз переносили из-за его болезни, за несколько дней до приезда в Красноярск он повредил руку и выступал с повязкой. Это был первый визит оперного певца с мая 2015 года, когда он приезжал в родной город в рамках гастрольного тура по стране, посвященного 70-летию Победы.